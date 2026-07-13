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Паливна криза в Росії набирає обертів: російська армія ризикує залишитися без «гуманітарки»

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Паливна криза в Росії набирає обертів: російська армія ризикує залишитися без «гуманітарки»
Паливо відсутнє на АЗС на всіх трасах у зоні бойових дій
фото з відкритих джерел

У Росії виникли проблеми з доставкою гуманітарних вантажів у зону бойових дій через дефіцит бензину

Російські організації, які займаються постачанням гуманітарних вантажів для російських військових, заявили про серйозні труднощі з організацією поїздок. Через паливну кризу ситуація з бензином на окупованих територіях України стала критичною, повідомляє "Главком" з посиланням на російські ЗМІ.

Серед основних проблем називають відсутність палива на АЗС на всіх трасах у зоні бойових дій. Через це частину допомоги доводиться передавати випадковими попутними машинами.

Крім того, заборонена заправка в каністри. Керівниця однієї з організацій, яка допомагає російським військовим, повідомила про затримку рейсів через відсутність запасів палива. За її словами, на заправках «Татнефть» співробітники відмовляються наливати бензин у канистри та просто вимикають колонки.

Ряд інших організацій заявляє, що виїзди автоволонтерів на фронт фактично зупинилися або перенесені на невизначений термін через складну обстановку на дорогах та паливний колапс. Для здійснення поїздок волонтери змушені відкривати додаткові збори на купівлю дефіцитного бензину в каністрах.

Масштабний дефіцит палива виник на тлі суттєвого зниження обсягів виробництва бензину в Росії – воно впало до 65% від сезонного попиту.  Головною причиною колапсу стали регулярні та успішні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах та нафтобазах.

Через нестачу палива та кризу в логістиці ставки на вантажні перевезення фурами по території РФ уже досягли історичного максимуму, а в самій Росії рекордно прискорилося зростання цін на базові продукти харчування.

Як повідомлялося, у низці регіонів Росії до чергувань на автозаправках – заспокоювати водіїв і стежити за чергами – місцева влада залучає вчителів, «волонтерів» і дружинників.

Раніше «Главком» писав, що Росія офіційно визнала дефіцит бензину через удари по нафтопереробних заводах. Наразі російська влада запровадила тимчасову заборону на експорт дизельного пального на тлі ускладнення ситуації із забезпеченням внутрішнього ринку паливом.

У Росії автомобілісти почали масово звертатися до автосервісів через проблеми із двигунами.

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Теги: гуманітарна допомога криза бензин росія

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