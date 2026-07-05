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Росія змінила тактику ударів по Україні: в ISW назвали причини

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія змінила тактику ударів по Україні: в ISW назвали причини
Одна з причин зростання жертв серед цивільних – те, що новий арсенал ворога дедалі важче збивати
фото: ДСНС України

Ігнат: Росія дедалі частіше застосовує реактивні дрони зі швидкістю до 500 км/год

Попри масштабні нічні атаки на Київ, загальна частота масованих російських ударів по Україні у червні 2026 року помітно знизилася – і причини цього поки незрозумілі. Про це йдеться у черговому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Чому масовані удари стали рідшими

Аналітики ISW звернули увагу на дивну закономірність: із січня по травень 2026 року Росія проводила масовані атаки, залучаючи понад 300 ударних засобів, по кілька разів на місяць – тричі в середині-кінці січня, шість разів у лютому, чотири у березні, п'ять у квітні й шість у травні. Зазвичай ворог бив серіями: одна-три масовані атаки протягом тижня, тоді пауза на тиждень-два для накопичення ракет і дронів, а потім новий цикл. У червні ж такого масштабу удари фіксували лише двічі – 2 та 15 червня.

Чому Росія уповільнила темп, ISW поки не може пояснити однозначно. Аналітики розглядають два сценарії:

  • Росія накопичує дрони, щоб згодом завдати ще частіших масованих ударів і остаточно виснажити українську протиповітряну оборону;
  • Кремль змінює виробничі процеси — децентралізує виготовлення дронів типу Shahed або переорієнтовується на складніші у виробництві модифікації, зокрема реактивні.

В ISW обіцяють і надалі стежити за динамікою російських ударів та повідомленнями про тактику й виробництво дронів.

Реактивні дрони і нова частота: чим Росія обходить ППО

Одна з причин зростання жертв серед цивільних – те, що новий арсенал ворога дедалі важче збивати. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив 2 липня, що в нічній атаці Росія застосувала рекордну для себе кількість дронів із реактивними двигунами – значно більше, ніж у попередніх масованих пакетах. За його словами, такі дрони розвивають швидкість до 500 км/год, тобто набагато ближчу до швидкості крилатих ракет, ніж до звичних гвинтових Shahed.

Ігнат наголосив, що ці цілі летять надто швидко для мобільних вогневих груп і дронів-перехоплювачів – збивати їх доводиться винищувачами або ракетами ППО, яких Україні критично бракує.

Ще одну загрозливу тенденцію зафіксував радник міністра оборони з питань РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов: 21 червня Росія почала використовувати нову робочу частоту дронів – 3900–4100 МГц. За його спостереженнями від 2 липня, майже всі Shahed, якими били по Києву цієї ночі, працювали саме на цій частоті –  тобто ворог намагається випередити можливості української радіоелектронної боротьби. Раніше Росія вже вдавалася до подібних технічних і тактичних новацій – зокрема оснащувала Shahed касетними боєприпасами та вибухівкою уповільненої дії, яка спрацьовує вже після падіння збитого дрона, – і щоразу це призводило до більших жертв серед цивільних.

Тіньовий флот стежить за НАТО

Звіт ISW також посилається на аналіз британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), оприлюднений 2 липня: Росія, найімовірніше, з 2024 року використовує судна свого «тіньового флоту» як платформи для запуску розвідувальних дронів над країнами НАТО. Дослідники нарахували 144 випадки прольотів російських дронів над 13 країнами альянсу та Ірландією між серпнем 2024-го й лютим 2026 року, зокрема над військовими та підводними базами у Великій Британії й Франції.

За висновками IISS, поблизу кожного інциденту фіксували від одного до п'яти суден тіньового флоту: одні, найімовірніше, запускали дрони з вимкненими транспондерами, інші – з увімкненими – забезпечували прийом апаратів або ретрансляцію сигналу. Дослідники вважають, що операцію координує Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії. В ISW наголошують: ці інциденти – частина ширшої російської кампанії «Фаза нуль», спрямованої на дестабілізацію Європи, послаблення єдності НАТО та підготовку інформаційного й психологічного ґрунту для можливої майбутньої війни Кремля проти альянсу.

Резерви Росії тануть

Промовистий сигнал про виснаження ворога – заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 30 червня: російське командування скорочує плани щодо формування нових дивізій у стратегічному резерві, аби натомість поповнювати підрозділи на фронті. Це суперечить його ж заяві від 25 червня про намір Росії створити у 2026 році нові дивізії та п'ять нових бригад, тож ISW не може незалежно підтвердити жодну з цих тез.

Проте нове формулювання Сирського більше узгоджується з даними про втрати ворога: лише за червень 2026 року Росія втратила майже 40 тисяч військових, що підтверджують і щоденні зведення Генштабу ЗСУ – за таких втрат ворогу дедалі складніше укомплектовувати резерви.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні від початку війни, основною ціллю став Київ. Ми вже писали, зокрема, про знищення гуманітарного складу Червоного Хреста внаслідок цієї атаки.

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Теги: росія виготовлення Юрій Ігнат травень ворог втрати радник безпілотник Київ дрон

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