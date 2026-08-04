Україна створила власний турбореактивний двигун для ракети

Розробку вже готують до випробувань, а в компанії заявили, що створити двигун виявилося складніше, ніж саму ракету

Українська компанія Fire Point створила власний турбореактивний двигун, який у майбутньому може отримати крилата ракета FP-5 «Фламінго». Наразі виробник збирає перші прототипи та планує завершити їхні випробування до кінця року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю генеральної директорки Fire Point Ірини Терех.

Власний двигун і плани серійного виробництва

За словами Терех, новий турбореактивний двигун був розроблений спільно з тим самим конструкторським бюро, яке свого часу створило двигун АІ-25. Саме його модифікація АІ-25ТЛ першою використовувалася на крилатій ракеті FP-5 «Фламінго».

«Фламінго» спочатку проєктувався як гнучка платформа, здатна працювати з різними типами двигунів. Тому ми дійсно можемо значно розширити перелік підтримуваних двигунів», – заявила Терех.

Вона зазначила, що за час роботи над проєктом ракету вже оснащували п'ятьма різними типами двигунів. Розробка власного турбореактивного двигуна для безпілотних літальних апаратів тривала понад шість місяців. Зараз компанія збирає перші десять прототипів із вентиляторним агрегатом власного виробництва.

«Зараз ми збираємо перші 10 прототипів майбутніх турбореактивних двигунів із вентиляторним агрегатом нашого виробництва», – розповіла Терех.

Виробництво ракет і залежність від контрактів

Вона також наголосила, що виготовлення турбореактивного двигуна виявилося складнішим завданням, ніж створення самої ракети.

До кінця цього року Fire Point планує завершити випробування всіх зразків, доопрацювати конструкцію та вже наступного року перейти до серійного виробництва.

Водночас компанії поки не вдалося вийти на заплановані темпи виробництва ракет «Фламінго» – щонайменше сім одиниць на добу.

«На жаль, оскільки Україна очікувала надходження коштів за кредитом від Європейського Союзу, обсяг замовлень не відповідав максимальній виробничій потужності, тому обсяг виробництва було знижено... Ми розраховуємо наростити обсяг до зазначеного рівня. Ймовірно, до кінця цього року або на початку наступного. Це залежить від того, як надходитимуть контракти», – пояснила генеральна директорка Fire Point.

Нагадаємо, у липні Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x для перспективної системи протиповітряної оборони Freyja. Раніше компанія також повідомила про перше успішне випробування цієї ракети, під час якого вона виконала керований політ, досягла швидкості до 2000 метрів за секунду, а також анонсувала співпрацю з німецькою компанією Diehl Defence над системою наведення.