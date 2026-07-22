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211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026
Ситуація на фронті 22 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 22 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та 54 авіаційних удари із застосуванням 187 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 5746 дронів-камікадзе та здійснив 1838 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

22 липня на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 33 окупанти, 23 поранено. Знищено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено один танк, дві артилерійські системи, п'ять одиниць автомобільної техніки та 49 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 285 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та здійснив 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Фиголівки та у бік:

  • Тернової
  • Приліпки
  • Кутьківки
  • Малого Бурлука

Два боєзіткнення тривають. 

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулася одна атака ворога у бік Куп'янська.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік:

  • Лиману
  • Дробишевого
  • Ставків
  • Озерного

Одне боєзіткнення триває. 

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки, Різниківки та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.
Чотири атаки тривають.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили чотири атаки у районі Никифорівки та у бік Васютинського й Юрківки. 

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів у районах:

  • Костянтинівки
  • Іллінівки
  • Русиного Яру
  • у бік Довгої Балки 
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Гришиного
  • Василівки
  • Котлиного
  • Удачного
  • у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Білицького, Нового Донбасу, Світлого, Шевченка, Сергіївки

Одне боєзіткнення триває.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог тричі атакував у районах Тернового й Калинівського.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбивали дев'ять ворожих атак у бік:

  • Воздвижівки
  • Добропілля
  • Староукраїнки
  • Гіркого
  • Цвіткового
  • Чарівного
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили п'ять спроб противника просунутися вперед у районах:

  • Малої Токмачки
  • Малих Щербаків
  • Щербаків
  • у бік Павлівки

Один бій триває.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 липня 2026 фото 12

До слова, нині триває 1610-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб обстріл Слов’янськ фронт

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