Втрати ворога станом на 4 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 914 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 4 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 4 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 4 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 335 150 (+1 120);
  • танків – 11 914 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од;
  • артилерійських систем – 41 306 (+113) од;
  • РСЗВ – 1 767 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 357 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 272 062 (+2 249) од;
  • крилаті ракети – 4 584 (+5) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 824 (+268) од;
  • спеціальна техніка – 4 168 (+17) од.
Втрати ворога станом на 4 травня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1531-й день повномасштабної війни в Україні.

