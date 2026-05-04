Втрати ворога станом на 4 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 4 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 4 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 4 травня втратила:
- особового складу – близько 1 335 150 (+1 120);
- танків – 11 914 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од;
- артилерійських систем – 41 306 (+113) од;
- РСЗВ – 1 767 (+2) од;
- засоби ППО – 1 357 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 272 062 (+2 249) од;
- крилаті ракети – 4 584 (+5) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 824 (+268) од;
- спеціальна техніка – 4 168 (+17) од.
Нагадаємо, триває 1531-й день повномасштабної війни в Україні.
