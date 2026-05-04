На окупованих територіях фермери викидають врожай через логістичний параліч

На КПП у напрямку Криму вантажівки з овочами простоюють по три доби

На тимчасово окупованих територіях України сільськогосподарська галузь опинилася на межі колапсу. За даними Центру національного спротиву, через відсутність ринків збуту та неможливість реалізувати продукцію фермери змушені масово знищувати тонни овочів. Ситуація загрожує не лише банкрутством господарств, а й зривом майбутньої посівної кампанії. Про це пише «Главком».

Основною перешкодою для аграріїв став повний параліч логістики. На контрольно-пропускних пунктах у напрямку Криму вантажівки з овочами простоюють по три доби. Через відсутність належної інфраструктури для зберігання та високу вартість перевезень товар псується ще в дорозі, що робить спроби торгівлі збитковими. Окупаційна влада при цьому повністю ігнорує запити виробників на підтримку галузі.

Попри надлишок продукції у виробників, місцеве населення не відчуває зниження цін. Через диктат посередників та складні умови доставки ціни в магазинах залишаються високими. На тлі низької купівельної спроможності це створює ситуацію, де фермери викидають їжу, яку люди не можуть дозволити собі купити.

Додатковим фактором тиску став безконтрольний завіз дешевих овочів із сусідніх регіонів РФ. Це створює нерівні умови для місцевих господарств, які вже виснажені відсутністю легальних шляхів експорту та накопиченими збитками. У Центрі національного спротиву наголошують, що сукупність цих факторів ставить під загрозу існування приватних господарств на окупованих землях.

Як відомо, окупаційна адміністрація тимчасово захоплених територій Запорізької області опинилася в стані технічного колапсу через повне припинення роботи системи карткових розрахунків. Масштабний збій банківського зв’язку охопив найбільші міста регіону – Мелітополь та Бердянськ, фактично заблокувавши можливість оплати товарів і послуг.

Нагадаємо, Росія продовжує інтеграцію захоплених територій півдня України у власну економічну зону через так звану «Корпорацію розвитку Херсонської області». Головним інструментом цієї експансії стало заведення в регіон федеральної мережі магазинів «Семья». Укладена 1 квітня 2026 року угода передбачає передачу підконтрольній Кремлю мережі приміщень у Генічеську, Каховці, Новій Каховці та Чаплинці за схемою «браунфілд» – без проведення торгів на базі вже існуючих торгових об’єктів.