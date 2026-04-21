Українські захисники уразили три склади боєприпасів окупантів

Наталія Порощук
Уражено низку важливих об'єктів російського агресора
фото: Генштаб (ілюстративне)

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються

20 квітня та в ніч на 21 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Уражено склади боєприпасів у районах населених пунктів Мар'янівка та Лісне на тимчасово окупованій території Донеччини, а також Айдар (Луганської обл.). Також уражено пункт управління підрозділу поблизу Новопавлівки Запорізької області.

Зокрема, уражено склади матеріально-технічних засобів ворога у районах населених пунктів Персіановський (Ростовська обл.) та Новомиколаївка на тимчасово окупованій території Херсонщини. Також уражено склад пально-мастильних матеріалів противника у районі населеного пункту Айдар (Луганської обл.).

Крім того, уражено район зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Клімово (Брянська обл.). Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

За результатами попередніх заходів встановлено, що 17 квітня 2026 року на нафтопереробному заводі «Сизранський» Самарської області РФ уражено резервуар РВС-10000, дві дільниці технологічного трубопроводу та установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6.

Нагадаємо, уночі 21 квітня безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки спричинили масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Самара» у населеному пункті Просвєт Самарської області РФ.

