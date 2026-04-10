Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 10 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 848 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 10 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 10 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 10 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 308 670 (+1 130) осіб
  • танків – 11 848 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 375 (+5) од.
  • артилерійських систем – 39 734 (+45) од.
  • РСЗВ – 1 724 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 341 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 515 (+183) од.
  • спеціальна техніка – 4 119 (+0) од.
Втрати ворога станом на 10 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1507-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1505-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року
8 квiтня, 08:24
Встановлено пошкодження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури противника
Сили оборони знову вдарили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл»: наслідки
7 квiтня, 17:22
РФ з початку війни втратила 11 835 танків
Втрати ворога станом на 4 квітня 2026 року – Генштаб ЗСУ
4 квiтня, 07:10
Навчання військових у полку «Скеля»
Вище військове командування перевіряє дії полку «Скеля» біля Покровська
2 квiтня, 15:04
За словами Сирського, з початку весни БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 ти. повітряних цілей противника
Ефективність дронів-перехоплювачів у березні зросла. Сирський зробив заяву
30 березня, 12:57
Нині триває 1489-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року
23 березня, 08:15
А-50 оснащений радіолокаційною системою, яка може виявляти далекі повітряні цілі
Генштаб підтвердив пошкодження російського літака А-50
20 березня, 16:25
Нині триває 1482-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2026 року
16 березня, 08:46
Масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються
Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу
11 березня, 15:49

Події в Україні

Новини

В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua