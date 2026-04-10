Втрати ворога станом на 10 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 10 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 10 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 10 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 308 670 (+1 130) осіб
- танків – 11 848 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 375 (+5) од.
- артилерійських систем – 39 734 (+45) од.
- РСЗВ – 1 724 (+0) од.
- засоби ППО – 1 341 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 515 (+183) од.
- спеціальна техніка – 4 119 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1507-й день повномасштабної війни в Україні.
