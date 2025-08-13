Головна Світ Політика
search button user button menu button

Названо п'ять принципів, які узгодили Зеленський, європейські лідери та Трамп

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Названо п'ять принципів, які узгодили Зеленський, європейські лідери та Трамп
Зеленський: Я сказав колегам, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави
фото: скриншот з відео

Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці зателефонує Зеленському 

Сьогодні, 13 серпня, під час онлайн-зустрічі президент України Володимир Зеленський, американський лідер Дональд Трамп та європейські лідери узгодили спільні п’ять принципів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Зеленського.

«Усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки – дійсно надійні. І сьогодні президент Трамп сказав про підтримку цього й про готовність Америки брати участь. РФ не може мати права вето щодо європейської та натовської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на РФ. Санкції повинні бути посилені, якщо РФ не погодиться на припинення вогню на Алясці. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали», – сказав президент.

Також лідери обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Зеленський під час зустрічі сказав: «Путін блефує». За словами президента, російський диктатор старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках фронту та зобразити, що РФ спроможна окупувати всю Україну.

«Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі й що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії – у три рази – й подібного, але також у РФ в три рази більше втрат. І це факт. Я сказав колегам і президенту США, європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави. І ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру – не тільки американські, але і європейські санкції», – зазначив Зеленський.

Президент підсумував: «Говорили про зустріч на Алясці. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню, – про це неодноразово говорив президент США. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці в нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати – якщо вони будуть, – і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки».

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Як повідомлялося, Україна визначила п’ять ключових вимог для завершення війни з Росією. Серед них стійке перемир'я та гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Читайте також:

Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни ударили КАБом по магазину у Добропіллі
Удар по Добропіллю: є загиблі, місцева лікарня не може прийняти всіх постраждалих
16 липня, 19:17
За словами президента, рішення уряду дадуть змогу максимально контрактувати дрони-перехоплювачі
Україна посилює захист від російських дронів. Зеленський анонсував рішення уряду
21 липня, 16:47
«Різні виклики. Ми все це обговорили», – зазначив президент
«НАБУ та САП працюватимуть»: Зеленський прокоментував ситуацію навколо закону
23 липня, 01:26
Китайське домінування на ринку рідкоземельних металів
Рідкоземельна пастка Китаю. США та ЄС треба готуватися до найгіршого Світова економіка
21 липня, 14:00
Юсов сказав, що імперські амбіції Росії становлять загрозу не лише для України
Розвідка назвала країни, для яких імперські амбіції Росії становлять загрозу
28 липня, 17:31
Комітет зобов'язав Гілларі Клінтон з'явитися для давання свідчень 9 жовтня, а Білла Клінтона – 14 жовтня
Клінтони свідчитимуть у справі Епштейна
5 серпня, 18:50
Венс підтвердив, що планується знайти якесь вирішення «конфлікту» відповідно до поточної лінії фронту в Україні
Венс пояснив, як США планують врегулювати війну в Україні
10 серпня, 18:59
Президент зауважив, що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
11 серпня, 20:41
2,5 роки інвестор Ігор Мазепа думав, як повернути мільйони гривень застави
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд
Вчора, 16:50

Політика

Трамп оцінив зустріч з Зеленським та лідерами Європи (відео)
Трамп оцінив зустріч з Зеленським та лідерами Європи (відео)
Названо п'ять принципів, які узгодили Зеленський, європейські лідери та Трамп
Названо п'ять принципів, які узгодили Зеленський, європейські лідери та Трамп
Президент США пригрозив Путіну за відмову зупинити війну
Президент США пригрозив Путіну за відмову зупинити війну
Трамп пояснив, за якої умови відбудеться друга зустріч із Путіним
Трамп пояснив, за якої умови відбудеться друга зустріч із Путіним
«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9240
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
7292
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
4657
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
3728
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua