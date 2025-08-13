Названо п'ять принципів, які узгодили Зеленський, європейські лідери та Трамп

Зеленський: Я сказав колегам, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави

Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці зателефонує Зеленському

Сьогодні, 13 серпня, під час онлайн-зустрічі президент України Володимир Зеленський, американський лідер Дональд Трамп та європейські лідери узгодили спільні п’ять принципів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Зеленського.

«Усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки – дійсно надійні. І сьогодні президент Трамп сказав про підтримку цього й про готовність Америки брати участь. РФ не може мати права вето щодо європейської та натовської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на РФ. Санкції повинні бути посилені, якщо РФ не погодиться на припинення вогню на Алясці. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали», – сказав президент.

Також лідери обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Зеленський під час зустрічі сказав: «Путін блефує». За словами президента, російський диктатор старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках фронту та зобразити, що РФ спроможна окупувати всю Україну.

«Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі й що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії – у три рази – й подібного, але також у РФ в три рази більше втрат. І це факт. Я сказав колегам і президенту США, європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави. І ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру – не тільки американські, але і європейські санкції», – зазначив Зеленський.

Президент підсумував: «Говорили про зустріч на Алясці. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню, – про це неодноразово говорив президент США. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці в нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати – якщо вони будуть, – і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки».

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Як повідомлялося, Україна визначила п’ять ключових вимог для завершення війни з Росією. Серед них стійке перемир'я та гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.