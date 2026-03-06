Головна Країна Події в Україні
Склади боєприпасів, ракетні комплекси та вертоліт Ка-27: Сили оборони уразили важливі цілі ворога

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Склади боєприпасів, ракетні комплекси та вертоліт Ка-27: Сили оборони уразили важливі цілі ворога
ЗСУ завдали ударів по об’єктах матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ
фото: Генштаб ЗСУ

Ступінь завданих збитків та остаточні результати ударів наразі уточнюються

Підрозділи Сили оборони України 4-6 березня завдали серії ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях та в прикордонних районах РФ. Уражено склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони, пункти управління та іншу військову інфраструктуру ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише «Главком».

Зокрема, було уражено склад боєприпасів у районі Бердянського на тимчасово окупованій території Донецької області та місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському в окупованому Криму.

Також удари завдали по об’єктах матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ – складах матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на тимчасово окупованій території Запорізької області, у Приазовському на Донеччині, а також по складу пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя.

Окрім цього, уражено командно-спостережний пункт російських військ у районі Гуляйполя, пункт управління безпілотниками у Муромі Білгородської області РФ та вежу зв’язку в Приморську на тимчасово окупованій території Запорізької області.

5-6 березня підрозділи Сил оборони також завдали ударів по елементах протиповітряної оборони противника. Уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» поблизу Якимівки, зенітний ракетний комплекс «Тор» біля Волновахи та пускову установку С-300 у районі Стрілкового.

Крім того, українські військові уразили район зосередження оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» 12-ї окремої ракетної бригади у районі Курортного в окупованому Криму, полігон «Восточний» поблизу Новопетрівки на Запоріжжі та скупчення живої сили противника біля Колотилівки у Білгородській області РФ.

Також було уражено склад боєприпасів поблизу Новоолексіївки на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Окремо українські військові завдали удару по посту технічного спостереження на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. Під час цієї операції додатково знищено вертоліт Ка-27.

Ступінь завданих збитків та остаточні результати ударів наразі уточнюються. 

