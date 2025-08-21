РФ змінила командувача угруповання, яке відповідає за Курський і Харківський напрямки

Раніше командувачем угрупованням РФ «Північ» був генерал-полковник Олександр Лапін

Новим командувачем російського угруповання військ «Північ», що відповідає Курський і Харківський напрямки, став генерал-полковник Євген Нікіфоров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Раніше командувачем угрупованням був російський генерал-полковник Олександр Лапін. Лапін очолював також угруповання військ «Центр» і був відомий своєю невдалою роллю під час відступу російських військ із Лимана восени 2022 року, за що його публічно критикували покійний власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин та глава Чечні Рамзан Кадиров.

У 2022–2024 роках Нікіфоров командував Західним військовим округом до його розформування. На початку серпня 2024 року, коли ЗСУ почали курську операцію, Нікіфоров був відправлений до Курської області.

Служба безпеки України пов’язує Нікіфорова з низкою воєнних злочинів: він віддав наказ збити український літак Іл-76 під Луганськом у червні 2014 року, де загинули 49 військових, а також санкціонував ракетний удар по драмтеатру в Чернігові в серпні 2023 року, внаслідок якого загинули семеро людей.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка Курської області РФ. У результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Еседулла Абачев – заступник командувача угруповання військ «Північ».

Нагадаємо, російські загарбники посилюють тиск на півночі Донеччини, а саме на Лиманському напрямку. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

До слова, у ніч проти 21 серпня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог просунувся біля п’яти населених пунктів на лінії фронту. Окупанти просунулись поблизу Торського, Філії, Запорізького, Маліївки та Вільного Поля.