Окупанти просунулись поблизу п'яти сіл – DeepState

Окупанти мають успіхи на Донецькому та Запорізькому напрямках

У ніч проти 21 серпня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, ворог просунувся біля ворог просунувся біля п’яти населених пунктів на лінії фронту. Окупанти просунулись поблизу Торського, Філії, Запорізького, Маліївки та Вільного Поля.

В Україні триває 1275-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 43 авіаційних ударів, скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1763 дронів-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

20 серпня станом на 22:00 відбулося 128 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.