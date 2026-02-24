Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу

23 лютого на фронті відбулося 143 бойових зіткнення

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4315 дронів-камікадзе та здійснив 2395 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

24 лютого на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням РСЗВ. Загальна кількість боєзіткнень – сім.

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вільча, Синельникове та Мала Вовча. Активних штурмових дій зараз не фіксується.

На Куп'янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного та Курилівки. Три атаки вже відбито.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали шість атак окупантів у районах Шийківки, Дробишевого, Ставків, Новосергіївки та Степового. Дві штурмові дії тривають.

На Слов'янському напрямку

Противник дев’ять разів намагався просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного. Одна атака продовжується.

На Краматорському напрямку

Агресор атакував двічі, в районі Новодмитрівки та у бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Плещіївка, Бересток, Іллінівка та Степанівка. Точиться бій.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та Гришине. Одна спроба окупантів покращити своє становище іще триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди. Одна з цих спроб ще триває.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 15 атак окупантів: у районі Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя. Чотири штурми не завершено.

На Оріхівському напрямку

Ворог шість разів атакував у районах Степногірська, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій противника не фіксувалося.

Нагадаємо, триває 1462-й день повномасштабної війни в Україні.