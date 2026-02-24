Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 24 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

23 лютого на фронті відбулося 143 бойових зіткнення

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4315 дронів-камікадзе та здійснив 2395 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 лютого на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням РСЗВ. Загальна кількість боєзіткнень – сім.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вільча, Синельникове та Мала Вовча. Активних штурмових дій зараз не фіксується.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного та Курилівки. Три атаки вже відбито.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали шість атак окупантів у районах Шийківки, Дробишевого, Ставків, Новосергіївки та Степового. Дві штурмові дії тривають.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник дев’ять разів намагався просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного. Одна атака продовжується.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Агресор атакував двічі, в районі Новодмитрівки та у бік Костянтинівки.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Плещіївка, Бересток, Іллінівка та Степанівка. Точиться бій.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та Гришине. Одна спроба окупантів покращити своє становище іще триває.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди. Одна з цих спроб ще триває.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 15 атак окупантів: у районі Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя. Чотири штурми не завершено.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог шість разів атакував у районах Степногірська, Степового та Плавнів.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій противника не фіксувалося.

Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1462-й день повномасштабної війни в Україні.

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
