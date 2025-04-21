Окупанти у Криму влаштовують перевірки школярів

Окупанти у Сімферополі проводять перевірки школярів під виглядом «антитерористичних навчань»

У Сімферополі окупаційна влада запровадила «антитерористичні навчання» у школах, які супроводжуються перевірками особистих речей учнів. Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що такі заходи проводяться без попередження та пояснень, пише «Главком».

За словами партизанів, школярів несподівано виводять на вулицю, а вчителі відкривають їхні рюкзаки та сумки, перебираючи особисті речі. Дати проведення таких перевірок варіюються залежно від школи й класу. Батькам у шкільних чатах пояснюють, що це «частина нової безпекової стратегії», але жодних офіційних документів чи програм з цього приводу у відкритому доступі немає.

Активісти закликають мешканців Криму бути обережними й готовими до того, що вміст портфелів їхніх дітей може бути перевірений у будь-який момент.

Нагадаємо, Сполучені Штати цього тижня тиснутимуть на Україну в очікуванні відповіді на ідеї адміністрації президента Штатів Дональда Трампа щодо того, як покласти край війні. Американці пропонують визнання окупації Криму та відмова від вступу України до НАТО.

До слова, майже всі сім'ї вищого офіцерського складу Чорноморського флоту Російської Федерації поспішно залишили тимчасово окупований Крим.

Також, в окупованому Криму підрозділам Росгвардії прийшов наказ посилити патрулювання для виявлення партизанських рухів. Особливу увагу російські силовики приділятимуть виявленню розповсюджувачів агітаційних матеріалів.