Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію
ЄСПЛ наголосив, що позивач може повторно звернутися до українських судів, вимагаючи ліквідувати зарплатні борги
ілюстративне фото

Європейський суд з прав людини зафіксував порушення права на справедливий суд в Україні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі «Коргун проти України», постановивши стягнути з України 2,25 тис. євро моральної шкоди на користь позивача. Про це повідомляє «Главком з посиланням на рішення ЄСПЛ.

У жовтні 2014 року Сергій Коргун направив заяву до Європейського суду, поскаржившись на порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Позивач пояснив, що 3 лютого 2010 року його було затримано за підозрою в одержанні хабаря. На той час Сергій Коргун працював оперуповноваженим сектору боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Деснянського райуправління міліції у Києві.  

6 травня 2011 року Деснянський райсуд Києва призначив Коргуну п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. З моменту затримання і до часу винесення вироку, стверджував позивач, йому не виплачувалася заробітна плата. У заяві до ЄСПЛ він вказав, що пройшов в Україні всі судові інстанції. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва став на його бік і поставив виплати заборговану зарплату. Апеляція та Вищий адміністративний суд мали іншу позицію і відмовили Коргуну. На думку Сергія Коргуна, українські суди допустили помилки, ухвалюючи рішення не на його користь. Тому просив Європейський суд стягнути з України 351,9 тис. грн невиплаченої зарплати і 20 тис. євро за завдану моральну шкоду.

Європейський суд дійшов висновків, що українські суди під час розгляду позову Сергія Коргуна порушили пункт 1 статті 6 Конвенції, яка передбачає право на справедливий суд. При цьому ЄСПЛ наголосив: Коргун може повторно звернутися до українських судів, вимагаючи ліквідувати зарплатні борги.

Варто додати, що засуджений Коргун не відбував повний термін покарання за корупційний злочин у Домницькій виправній колонії №135. 11 вересня 2012 року суд замінив йому позбавлення волі на обмеження волі. У березні 2013 року Феміда ухвалила ще одне рішення щодо Коргуна – замінила невідбуту частину покарання (один рік і десять місяців) обмеження волі на цей же строк виправними роботами.

Як повідомляв «Главком», у 2023 році Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Яковлєв проти України» і постановив стягнути з України 12 тис. євро на користь скаржника. До ЄСПЛ звернувся в’язень Замкової виправної колонії, що на Хмельниччині. 22 січня 2018 року заявник і ще близько десяти ув’язнених оголосили голодування на знак протесту щодо незаконних дій адміністрації колонії. Йшлося про систематичне порушення конституційних прав засуджених.

Європейський суд дослідив обставини справи і дійшов висновків: справжній намір органів державної влади для застосування примусового годування полягав у придушенні протестів у колонії.

Читайте також: ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію за відмову реєструвати одностатевий шлюб
Теги: ЄСПЛ суд гроші Україна хабар злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ніякого економічного дива під час війни на нашій території не буде, бо ніколи не бувало»
Чи може Україна самостійно фінансувати військові витрати?
6 сiчня, 17:30
Україна отримуватиме допомогу у 2024 році
Що буде з фінансовою допомогою для України в 2024 році: прогноз Financial Times
1 сiчня, 05:29
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас
Прем’єрка Естонії повідомила, скільки часу є в Європи на підготовку до агресії РФ
15 сiчня, 22:50
Путін прокоментував можливості переговорів з Україною
Путін вперше визнав справжню причину нападу на Україну (відео)
16 сiчня, 18:31
Найбільше розлучалися пари Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської областей
Скільки разів українці одружувалися і розлучалися цього року: цікава статистика
31 грудня, 2023, 12:47
У 2023 році на Prozorro завершили закупівлі щонайменше 27 тисяч безпілотників на 2,6 млрд грн. Дрони купували 658 замовників
Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше? наші гроші
8 сiчня, 10:00
3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії обмін військовополоненими між Україною і РФ
Розвідка зробила заяву щодо повернення українських полонених
6 сiчня, 18:20
Дмитро Лубінець на форумі в Давосі
Лубінець розповів, скільки депортованих до РФ людей вдалося повернути
14 сiчня, 23:30
Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора Групи «Метінвест»
Найбільший металургійний холдинг України використовує американський досвід адаптації ветеранів
24 сiчня, 17:51

Кримінал

Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію
Виплачував «бойові» доньці командира: на Рівненщині викрито схему
Виплачував «бойові» доньці командира: на Рівненщині викрито схему
Вбивство під час виборів барона. Суд відпустив підозрюваних, роми бунтують
Вбивство під час виборів барона. Суд відпустив підозрюваних, роми бунтують
Дійшло до суду: на Хмельниччині чоловік вимагав у колишньої гроші, витрачені на неї
Дійшло до суду: на Хмельниччині чоловік вимагав у колишньої гроші, витрачені на неї
Ексдепутати ОПЗЖ вкрали 32 баржі торговельного флоту України – СБУ
Ексдепутати ОПЗЖ вкрали 32 баржі торговельного флоту України – СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
329K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
132K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
57K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
17K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
11K
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»

Новини

Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Сьогодні, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Сьогодні, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua