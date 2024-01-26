Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію

Європейський суд з прав людини зафіксував порушення права на справедливий суд в Україні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі «Коргун проти України», постановивши стягнути з України 2,25 тис. євро моральної шкоди на користь позивача. Про це повідомляє «Главком з посиланням на рішення ЄСПЛ.

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У жовтні 2014 року Сергій Коргун направив заяву до Європейського суду, поскаржившись на порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Позивач пояснив, що 3 лютого 2010 року його було затримано за підозрою в одержанні хабаря. На той час Сергій Коргун працював оперуповноваженим сектору боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Деснянського райуправління міліції у Києві.

6 травня 2011 року Деснянський райсуд Києва призначив Коргуну п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. З моменту затримання і до часу винесення вироку, стверджував позивач, йому не виплачувалася заробітна плата. У заяві до ЄСПЛ він вказав, що пройшов в Україні всі судові інстанції. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва став на його бік і поставив виплати заборговану зарплату. Апеляція та Вищий адміністративний суд мали іншу позицію і відмовили Коргуну. На думку Сергія Коргуна, українські суди допустили помилки, ухвалюючи рішення не на його користь. Тому просив Європейський суд стягнути з України 351,9 тис. грн невиплаченої зарплати і 20 тис. євро за завдану моральну шкоду.

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Європейський суд дійшов висновків, що українські суди під час розгляду позову Сергія Коргуна порушили пункт 1 статті 6 Конвенції, яка передбачає право на справедливий суд. При цьому ЄСПЛ наголосив: Коргун може повторно звернутися до українських судів, вимагаючи ліквідувати зарплатні борги.

Варто додати, що засуджений Коргун не відбував повний термін покарання за корупційний злочин у Домницькій виправній колонії №135. 11 вересня 2012 року суд замінив йому позбавлення волі на обмеження волі. У березні 2013 року Феміда ухвалила ще одне рішення щодо Коргуна – замінила невідбуту частину покарання (один рік і десять місяців) обмеження волі на цей же строк виправними роботами.

Як повідомляв «Главком», у 2023 році Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Яковлєв проти України» і постановив стягнути з України 12 тис. євро на користь скаржника. До ЄСПЛ звернувся в’язень Замкової виправної колонії, що на Хмельниччині. 22 січня 2018 року заявник і ще близько десяти ув’язнених оголосили голодування на знак протесту щодо незаконних дій адміністрації колонії. Йшлося про систематичне порушення конституційних прав засуджених.

Європейський суд дослідив обставини справи і дійшов висновків: справжній намір органів державної влади для застосування примусового годування полягав у придушенні протестів у колонії.