Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону

Прем'єри поспілкувалися про ситуацію на кордоні та ризики, пов'язані з його блокадою

Шмигаль запропонував Туску знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не зашкодить польським фермерам

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з польським колегою Дональдом Туском. Сторони обговорили блокаду українського кордону польськими фермерами. Про це повідомив український прем’єр у Telegram

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«Провели бесіду з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема – ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим», – зазначив Шмигаль.

За словами прем’єра, ситуація з розсипаним на дорозі українським зерном є неприйнятною. Подібна радикальна риторика польських фермерів є неприпустимою.

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«Запропонував польському колезі у діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не зашкодить польським фермерам», – додав прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що зараз спостерігається зростання імпорту, зокрема зернових, до ЄС з Росії та третіх країн. На думку прем'єра, Україна та Польща мають об'єднати зусилля для недопуску на європейський ринок російської продукції.

«Мають бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни», – наголосив глава Кабміну.

Як повідомлялося, українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Також дії польських мітингарів 11 лютого обурили українців: вони висипали зерно з українських вантажівок на кордоні. Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками.