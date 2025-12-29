Президент заявив про готовність до зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський: «Важливо, щоб дії та слова лідера Росії співпадали»

Володимир Зеленський прокоментував можливість зустрічі української сторони з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава держави також розповів, що він казав Дональду Трампу щодо Путіна. Цим президент поділився під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

«Як зустрічатися, у якому форматі домовлятися – нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії й слова лідера Росії співпадали», – заявив президент.

Володимир Зеленський також висловився щодо кардинальної різниці заяв та дій Путіна щодо війни. Зокрема й про ті, які президент Росії розповідає очільнику Білого дому. «Я скажу вам відверто, виглядає це трішечки дивно. Я це сказав президенту США. Він (Путін, – «Главком») з одного боку каже президенту США, що хоче закінчити війну і що це його бажання. А з іншого боку комунікує відкрито в медіа про те, що готовий і хоче продовжувати війну. Б’є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищенням цивільної інфраструктури. Дає накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати», – сказав президент.

На думку Володимира Зеленського, меседжі та дії Путіна не збігаються з «мирною лексикою», яку він використовує у діалозі з президентом США.

Нагадаємо, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Володимир Зеленський поділився планами на найближчий час. Президент повідомив, що після того, як українські радники повернуться в Київ, найближчими днями буде триватиме «швидка робота» щодо досягнення миру.

Також повідомлялося, що речник Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що наразі не йдеться про телефонну розмову між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас очільник Кремля найближчим часом говорити з американським президентом Дональдом Трампом.