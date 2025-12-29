Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент заявив про готовність до зустрічі з Путіним

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Президент заявив про готовність до зустрічі з Путіним
Зеленський прокоментував можливість зустрічі української сторони з Путіним
фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський: «Важливо, щоб дії та слова лідера Росії співпадали»

Володимир Зеленський прокоментував можливість зустрічі української сторони з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава держави також розповів, що він казав Дональду Трампу щодо Путіна. Цим президент поділився під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

«Як зустрічатися, у якому форматі домовлятися – нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії й слова лідера Росії співпадали», – заявив президент.

Володимир Зеленський також висловився щодо кардинальної різниці заяв та дій Путіна щодо війни. Зокрема й про ті, які президент Росії розповідає очільнику Білого дому. «Я скажу вам відверто, виглядає це трішечки дивно. Я це сказав президенту США. Він (Путін, – «Главком») з одного боку каже президенту США, що хоче закінчити війну і що це його бажання. А з іншого боку комунікує відкрито в медіа про те, що готовий і хоче продовжувати війну. Б’є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищенням цивільної інфраструктури. Дає накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати», – сказав президент.

На думку Володимира Зеленського, меседжі та дії Путіна не збігаються з «мирною лексикою», яку він використовує у діалозі з президентом США.

Нагадаємо, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Володимир Зеленський поділився планами на найближчий час. Президент повідомив, що після того, як українські радники повернуться в Київ, найближчими днями буде триватиме «швидка робота» щодо досягнення миру.

Також повідомлялося, що речник Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що наразі не йдеться про телефонну розмову між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас очільник Кремля найближчим часом говорити з американським президентом Дональдом Трампом. 

Читайте також:

Теги: війна путін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін видав нову порцію заяв
Путін пригрозив відрізати Україну від моря
2 грудня, 17:26
Зеленський зачвив, що мирний план не буде подобатися всім
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
14 грудня, 15:34
Президент України пояснив, що лякає Росію найбільше
Зеленський назвав головний страх Росії
19 грудня, 19:21
Енергетиків нагороджено орденами княгині Ольги, «За заслуги» та «За мужність», а також медалями «За працю і звитягу»
Президент відзначив енергетиків держнагородами
22 грудня, 18:11
Президент України Володимир Зеленський розповів про найскладніший пункт мирної угоди
«Або продовження війни, або...» Зеленський розказав про найскладніший пункт мирної угоди
24 грудня, 10:50
Гуляйполе потрапило у «сіру» зону
Співзасновник DeepState прокоментував загрозливу ситуацію біля Гуляйполя
26 грудня, 13:12
Фетісову не сподобалося рішення Зеленського
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки
19 грудня, 13:52
Трамп зробив першу заяву після переговорів з Зеленським
Трамп зробив першу заяву після переговорів з Зеленським
Вчора, 23:57
В окремих областях 26 грудня 2025 року введено аварійні відключення світла
В окремих областях 26 грудня 2025 року введено аварійні відключення світла
26 грудня, 10:43

Політика

Президент заявив про готовність до зустрічі з Путіним
Президент заявив про готовність до зустрічі з Путіним
Зеленський розкрив наступні кроки переговорів щодо миру
Зеленський розкрив наступні кроки переговорів щодо миру
Глава держави пояснив, чому мирна угода неможлива без референдуму
Глава держави пояснив, чому мирна угода неможлива без референдуму
Коли в Україні завершиться воєнний стан? Відповідь Зеленського
Коли в Україні завершиться воєнний стан? Відповідь Зеленського
Трамп обговорив з Путіним усі пункти мирного плану – президент
Трамп обговорив з Путіним усі пункти мирного плану – президент
Мирні переговори. Зеленський розказав, над чим тепер думає Трамп
Мирні переговори. Зеленський розказав, над чим тепер думає Трамп

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua