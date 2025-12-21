Головна Країна Події в Україні
У Києві пройшла зустріч з єдиною азербайджанською жінкою пілотом, що служить у ЗСУ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У Києві пройшла зустріч з єдиною азербайджанською жінкою пілотом, що служить у ЗСУ
Азербайджанська жінка-військовослужбовець Саміра Самедова в українській армії
фото: report.az

Військова розповіла про службу та роботу з безпілотниками

У Києві, у фонді Kozak Drive, де представлені й азербайджанці, відбулася зустріч із Самірою Самедовою – єдиною азербайджанською жінкою-пілотом, яка проходить службу у Збройних силах України. Про це детальніше пише новинний портал Oxu.az, передає «Главком».

Самедова зазначила, що, вона бере участь у бойових завданнях із 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення вступила до територіальної оборони. Нині Самедова служить у підрозділі на південному напрямку, виконуючи завдання, пов’язані з використанням дронів.

«Ми здійснюємо аеророзвідку за допомогою безпілотників. Моя робота – підготовка апаратів до польоту, контроль технічного стану та забезпечення безпечного повернення», – розповіла Самедова.

5 фото
На весь екран

Саміра Самедова народилася у 1983 році, з кінця 1980-х років проживає в Україні. До війни займалася підприємницькою діяльністю. Одружена, виховує трьох дітей.

Представники фонду та голова Конгресу азербайджанців України Ровшан Тагієв передали Самірі Самедовій та її підрозділу зібрану гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2025 року у Збройних Силах України служать понад 70 тисяч жінок, з них понад 5,5 тисяч – безпосередньо на передовій. 

ЗСУ армія війна Азербайджан жінка пілот

