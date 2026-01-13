Головна Світ Економіка
Що змусить Путіна піти на поступки? ISW проаналізував економічну ситуацію в Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами аналітиків, посилення економічного тиску залишається критично важливим для зміни планів Путіна
фото: Getty Images

Росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки Кремля на ОПК через війну в Україні

Росіяни дедалі більше відчувають наслідки того, що Кремль надає пріоритет російській оборонно-промисловій базі (ОПБ). Посилення тиску Заходу та продовження бойових дій змусять російського диктатора Володимира Путіна обирати між війною та рівнем життя росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на слова першого віцепрем’єр-міністра Росії Дениса Мантурова, який на зустрічі із главою Кремля Володимиром Путіним 12 січня наголосив на зростанні промислового розвитку РФ у 2025 році, насамперед у рамках російської оборонно-промислової бази.

Урядовець заявив, що інвестиції у виробничий сектор зросли на 23%, або приблизно на 5 трлн рублів (приблизно $64 kмрд) за перші дев’ять місяців минулого року. За його словами, виробничі галузі зростали із темпом близько 3% наприкінці 2025 року, незважаючи на нещодавнє охолодження російської економіки.

Мантуров також повідомив, що Фонд розвитку промисловості російського уряду, який надає російським виробникам кредити під низькі відсотки, є основним рушієм зростання у виробничому секторі. Він прозвітував, що російська ОПБ забезпечує роботою 3,8 млн осіб, тоді як за останні три роки кількість працівників збільшилась на 800 тис. осіб.

Фахівці зазначають, що уряд РФ намагається знайти фінансування для своєї ОПБ в умовах жорстких західних санкцій та обмежень і ввів низку заходів для збільшення капіталу, доступного для ОПБ, зокрема через Фонд розвитку промисловості, позабюджетні субсидії та політику, що змушує банки надавати пільгові кредити підприємствам оборонної промисловості.

Крім цього, російський Центральний банк чотири рази знизив свою ключову процентну ставку у 2025 році, ймовірно, у рамках зусиль російського уряду із збільшення обсягу капіталу, доступного для російських виробників ОПБ, а також зниження вартості запозичень для виробників ОПБ, зазначають в ISW.

Пріоритетність, надана Путіним російській ОПБ, дорого обходиться російському народу, так як російські банки перекладають тиск з боку російської ОПБ на споживачів, йдеться у звіті.

«Дефіцит робочої сили у Росії та конкуренція між оборонним та цивільним секторами в країні призвели до підвищення середньої заробітної плати в усіх галузях російської промисловості, що сприяє інфляції та спричиняє стрибки цін», – зауважили експерти.

Аналітики кажуть, що кілька великих російських цивільних виробників запровадили чотириденний робочий тиждень і оголосили про скорочення робочих місць у другій половині 2025 року через падіння попиту. На додачу до цього, росіяни мають труднощі із придбанням житла, оскільки у січні цього року вартість більшості комерційного житла у Росії оцінювалась на рівні 20% або вище.

У листопаді 2025 року Путін також підписав закон про підвищення податку на додану вартість – федерального податку, що стягується із більшості російських товарів і послуг на внутрішньому ринку, із 20 до 22%. Цим він поклав більшу частину тягаря дороговартісної війни в Україні на російський народ.

«ISW продовжує вважати, що посилення економічного тиску Заходу на Росію, а також допомога Україні у підтримці і навіть посиленні тиску на полі бою, залишаються критично важливими для зміни розрахунків Путіна і для того, щоб змусити його зіткнутися із більш серйозними компромісами між продовженням переслідування своїх максималістських військових цілей та жертвуванням якістю життя російського народу», – йдеться у звіті

До слова, Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська економіка вперше за роки повномасштабної війни проти України офіційно визнана Кремлем як така, що втратила динаміку та увійшла в режим «стагнації».

