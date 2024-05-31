Ще одна країна ЄС готова направити військових інструкторів в Україну

Литва готова навчати захисників на території України в партнерстві з країнами, які б були готові це зробити

Литва може направити військових інструкторів у разі потреби для допомоги у навчанні українських військових на території України. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Bloomberg.

«Литва, якщо знадобиться, можливо, навчала б їх і в Україні у партнерстві з країнами, які б були готові це зробити», – сказала Шимоніте.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Також агенство Reuters з посиланням на неназвані джерела, інформує, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри страх деяких союзників і російські погрози. Джерела агентства стверджують, що Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського.

За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

До слова, президент Франції Емануель Макрон прагне створити коаліцію з європейських держав для відрядження в Україну військових інструкторів.