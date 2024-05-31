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Ще одна країна ЄС готова направити військових інструкторів в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ще одна країна ЄС готова направити військових інструкторів в Україну
Литва у 2023 році підготувала 2,9 тис. українських військових
фото з відкритих джерел

Литва готова навчати захисників на території України в партнерстві з країнами, які б були готові це зробити

Литва може направити військових інструкторів у разі потреби для допомоги у навчанні українських військових на території України. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Bloomberg.

«Литва, якщо знадобиться, можливо, навчала б їх і в Україні у партнерстві з країнами, які б були готові це зробити», – сказала Шимоніте.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом. 

Також агенство Reuters з посиланням на неназвані джерела, інформує, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри страх деяких союзників і російські погрози. Джерела агентства стверджують, що Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського.

За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

До слова, президент Франції Емануель Макрон прагне створити коаліцію з європейських держав для відрядження в Україну військових інструкторів.

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Теги: війна Литва військові навчання

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