Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

WSJ: Україна та Росія налагодили таємний канал обміну полоненими

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
WSJ: Україна та Росія налагодили таємний канал обміну полоненими
Механізм обміну почав діяти менш ніж через місяць після вторгнення РФ
фото з відкритих джерел

Це унікальний випадок сучасної війни, коли ворогуючі сторони стабільно співпрацюють у такому гуманітарному питанні

Під час повномасштабної війни Україна та Росія, попри глибокі протиріччя, змогли обміняти понад 10 тис. військовополонених. За останні тижні додому повернулися близько 1200 українських бійців, повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, регулярні обміни стали можливими завдяки таємному каналу переговорів, яким керують офіцери військової розвідки обох країн. Це унікальний випадок сучасної війни, коли ворогуючі сторони стабільно співпрацюють у такому гуманітарному питанні.

Механізм обміну почав діяти менш ніж через місяць після вторгнення РФ. Тоді бригадний генерал Дмитро Усов встановив контакт з генерал-лейтенантом військової розвідки РФ Олександром Зоріним. Перші переговори пройшли у зруйнованому Маріуполі під охороною з обох боків.

Наймасштабніший обмін відбувся у вересні 2022 року за посередництва Туреччини: до України повернули п’ятьох командирів, а Росія отримала проросійського політика Віктора Медведчука.

Нині обміни тривають. Українські полонені часто передають на волю списки тих, хто ще перебуває у неволі. За даними джерел, РФ утримує наших бійців приблизно у 200 місцях, часто – у жахливих умовах.

Водночас російські військовополонені в Україні перебувають у колишніх в’язницях, де отримують належне харчування та можливість заробляти, що Київ подає як доказ своєї моральної переваги перед ворогом.

Раніше ми писали, що сьогодні, 14 серпня, відбувся 67-й обмін полоненими. З російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до великої війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році», – йдеться у повідомленні.

До слова, під час сьогоднішнього обміну з російського полону вдалося звільнити цивільного заручника Богдана Ковальчука. Окупанти викрали його ще у 2016 році, коли хлопцю було лише 17 років. Про це у коментарі hromadske розповіла бабуся Ковальчука Тетяна Гоц, передає «Главком».

Тетяна Гоц розповіла, що онук уже телефонував до неї та сказав: «Бабусю, я їду додому». Наразі вона збирається їхати до Києва, де буде зустрічати Богдана Ковальчука.

Теги: росія обмін полоненими обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Траєкторія падіння Путіна очевидна
Шлях Путіна в мініатюрі. Підсумки півріччя стосунків з Трампом
4 серпня, 13:03
Міністр нафти та природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі
Головний сигнал тижня прозвучав від Індії
20 липня, 08:40
У Путіна практично немає опції зірвати переговори руками українців
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
1 серпня, 14:33
Байба Браже: «США та їхні союзники повинні переконатися, що Росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше»
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
17 липня, 06:31
Фігуранту загрожує до п'яти років тюрми
Написав листа на захист Росії генпрокурору. Клірик УПЦ МП передумав визнавати вину
20 липня, 18:15
Поточна динаміка вказує на глибокі структурні дисбаланси в російській економіці
Розвідка назвала єдиний бізнес, який зростає в Росії через війну
27 липня, 15:16
За минулу ніч сейсмологи зареєстрували понад 200 афтершоків
Росіян продовжує трясти: зафіксовано новий землетрус
31 липня, 07:28
Головний рабин Одеси Авраам Вольф підтвердив пошкодження синагоги
Росіяни пошкодили в Одесі синагогу XIX століття
4 серпня, 19:51
За словами президента, 53 тис. окупантів зараз перебувають зараз на Сумському напрямку
Зеленський повідомив, на яких напрямках фронту РФ готує наступ
12 серпня, 20:42

Події в Україні

WSJ: Україна та Росія налагодили таємний канал обміну полоненими
WSJ: Україна та Росія налагодили таємний канал обміну полоненими
Зупинили просування росіян. ЗСУ відзвітували про ситуацію на Покровському напрямку
Зупинили просування росіян. ЗСУ відзвітували про ситуацію на Покровському напрямку
На Хмельниччині транспорт працюватиме по-новому під час тривог
На Хмельниччині транспорт працюватиме по-новому під час тривог
Обмін полоненими, нова інформація про зустріч Путіна та Трампа. Головне за 14 серпня
Обмін полоненими, нова інформація про зустріч Путіна та Трампа. Головне за 14 серпня
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
РФ втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля Зміїного
РФ втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля Зміїного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
23K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
9775
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
2953
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
2568
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua