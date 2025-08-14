WSJ: Україна та Росія налагодили таємний канал обміну полоненими

Це унікальний випадок сучасної війни, коли ворогуючі сторони стабільно співпрацюють у такому гуманітарному питанні

Під час повномасштабної війни Україна та Росія, попри глибокі протиріччя, змогли обміняти понад 10 тис. військовополонених. За останні тижні додому повернулися близько 1200 українських бійців, повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, регулярні обміни стали можливими завдяки таємному каналу переговорів, яким керують офіцери військової розвідки обох країн. Це унікальний випадок сучасної війни, коли ворогуючі сторони стабільно співпрацюють у такому гуманітарному питанні.

Механізм обміну почав діяти менш ніж через місяць після вторгнення РФ. Тоді бригадний генерал Дмитро Усов встановив контакт з генерал-лейтенантом військової розвідки РФ Олександром Зоріним. Перші переговори пройшли у зруйнованому Маріуполі під охороною з обох боків.

Наймасштабніший обмін відбувся у вересні 2022 року за посередництва Туреччини: до України повернули п’ятьох командирів, а Росія отримала проросійського політика Віктора Медведчука.

Нині обміни тривають. Українські полонені часто передають на волю списки тих, хто ще перебуває у неволі. За даними джерел, РФ утримує наших бійців приблизно у 200 місцях, часто – у жахливих умовах.

Водночас російські військовополонені в Україні перебувають у колишніх в’язницях, де отримують належне харчування та можливість заробляти, що Київ подає як доказ своєї моральної переваги перед ворогом.

Раніше ми писали, що сьогодні, 14 серпня, відбувся 67-й обмін полоненими. З російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до великої війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році», – йдеться у повідомленні.

До слова, під час сьогоднішнього обміну з російського полону вдалося звільнити цивільного заручника Богдана Ковальчука. Окупанти викрали його ще у 2016 році, коли хлопцю було лише 17 років. Про це у коментарі hromadske розповіла бабуся Ковальчука Тетяна Гоц, передає «Главком».

Тетяна Гоц розповіла, що онук уже телефонував до неї та сказав: «Бабусю, я їду додому». Наразі вона збирається їхати до Києва, де буде зустрічати Богдана Ковальчука.