Росіяни пошкодили в Одесі синагогу XIX століття

В Одесі пошкоджено історичну синагогу XIX століття внаслідок російської атаки

Під час нічної атаки російськими безпілотниками в Одесі було пошкоджено історичну синагогу «Нахлас Еліезер», розташовану в районі Пересипу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного рабина України Моше Реувен Асмана.

«Ця свята будівля, зведена наприкінці XIX століття, слугувала місцем молитви, надії та духовної сили для одеської єврейської громади», – зазначив Асман. Він наголосив, що війна зачепила не лише людей, а й історичну пам'ять та святі місця.

фото: Думская

Головний рабин Одеси Авраам Вольф підтвердив пошкодження синагоги. За його словами, незважаючи на удар, єврейська громада Одеси має намір залишатися в місті та продовжувати свою діяльність.

«Ми тут і залишаємося тут – і будемо продовжувати нашу роботу, незважаючи ні на що», – передав слова Вольфа Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Надзвичайники підкреслили, що найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка.

Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.