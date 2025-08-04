Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росіяни пошкодили в Одесі синагогу XIX століття

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни пошкодили в Одесі синагогу XIX століття
Головний рабин Одеси Авраам Вольф підтвердив пошкодження синагоги
фото: Думская

В Одесі пошкоджено історичну синагогу XIX століття внаслідок російської атаки

Під час нічної атаки російськими безпілотниками в Одесі було пошкоджено історичну синагогу «Нахлас Еліезер», розташовану в районі Пересипу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного рабина України Моше Реувен Асмана.

«Ця свята будівля, зведена наприкінці XIX століття, слугувала місцем молитви, надії та духовної сили для одеської єврейської громади», – зазначив Асман. Він наголосив, що війна зачепила не лише людей, а й історичну пам'ять та святі місця.

Росіяни пошкодили в Одесі синагогу XIX століття фото 1
фото: Думская

Головний рабин Одеси Авраам Вольф підтвердив пошкодження синагоги. За його словами, незважаючи на удар, єврейська громада Одеси має намір залишатися в місті та продовжувати свою діяльність.

«Ми тут і залишаємося тут – і будемо продовжувати нашу роботу, незважаючи ні на що», – передав слова Вольфа Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Надзвичайники підкреслили, що найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка.

Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.

Читайте також:

Теги: Одеса Моше Асман росія релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нафтогаз» стягне з Росії 120 млн євро в Австрії
«Нафтогаз» стягне з РФ понад $5 млрд за активи в Криму
Сьогодні, 16:13
Пєсков зробив заяву щодо слів Трампа про субмарини
Кремль відреагував на слова Трампа про дві ядерні субмарини поблизу РФ
Сьогодні, 13:48
Домовленості між Брюсселем і Вашингтоном також передбачають масштабні закупівлі американської зброї
Як США витісняє РФ з енергоринку. І до чого тут Китай
29 липня, 20:37
Росія може підтримувати опозиційні сили у Вірменії, щоб підірвати позиції Пашиняна перед парламентськими виборами 2026 року
Росія перекидає зброю до Вірменії. Що задумав Кремль
29 липня, 15:00
У навчаннях візьмуть участь понад 120 літальних апаратів і 10 берегових ракетних комплексів
Росія розпочала масштабні військово-морські навчання (відео)
23 липня, 11:23
Пожежа у Підмосков'ї
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів
19 липня, 00:52
Дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області
На НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа
13 липня, 06:21
Російський БПЛА Shahed (Росія взяла технологію в Ірану і розгорнула масштабне виробництво) із термобаричним зарядом
Звідки вилітають «шахеди»? Точки в окупованому Криму
7 липня, 14:30
Кавказ хоче «розкрити московську матрьошку»
Час слабкості Росії. Кавказ вирішив скористатися шансом
6 липня, 13:00

Новини

Росіяни пошкодили в Одесі синагогу XIX століття
Росіяни пошкодили в Одесі синагогу XIX століття
Аграрії зібрали понад 15 млн тонн зерна і зернобобових: області-лідери
Аграрії зібрали понад 15 млн тонн зерна і зернобобових: області-лідери
На Одещині юнак пішов купатися під час шторму. Пошуки тривають вже четверту добу
На Одещині юнак пішов купатися під час шторму. Пошуки тривають вже четверту добу
Прибирають тракторами: пляжі Одещини накрило водоростями
Прибирають тракторами: пляжі Одещини накрило водоростями
Прикордонники Одещини викрили особу в стилі «total-black» (відео)
Прикордонники Одещини викрили особу в стилі «total-black» (відео)
Шторм на морі: рятувальники Одещини звернулися до відпочивальників
Шторм на морі: рятувальники Одещини звернулися до відпочивальників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
13K
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
6786
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
4441
Притула вчетверте став батьком (фото)
3648
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Сьогодні, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua