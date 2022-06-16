Чи зможе Україна самотужки зупинити Путіна: Рахманін провів історичні паралелі

Для перемоги над Росією Україні потрібні надійні союзники

Історія Другої світової війни показала, що для перемоги над агресором з потужною економікою та військом необхідно об’єднувати зусилля з союзниками. Про це у інтерв’ю «Українській правді» сказав народний депутат від фракції «Голос», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

«Ми самі, на превеликий жаль, фізично цього не в змозі зробити (перемогти Росію – «Главком»). Я просто нагадаю важливий момент, про який би хотів сказати: країна з таким ресурсом людським, країна з такими ресурсами економічними... Санкції санкціями, але щонайменше мільярд доларів на день вони заробляють.

Країна, яка накопичувала таку велику кількість заліза, країна, яка має ядерну зброю і абсолютно божевільного правителя, я зараз не про психічне здоров'я, я не цікавлюсь психічним здоров'ям, але втрата зв'язку з реальністю Путіна – абсолютно очевидна. Він не сприйме будь-якого варіанту, окрім переможного для себе, а це означає, що ця війна надовго, навіть якщо в ній буде якась пауза. Чи можемо ми самі її зупинити? Ні, не можемо. Чи є в нас союзники в цій війні? Ні, поки що немає», – зазначив нардеп.

Рахманін нагадав про ситуацію, у якій опинилася Велика Британія на початку Другої світової війни, коли після падіння Франції у неї не було союзників, щоб протистояти нацистській Німеччині.

«Після того, як впала Франція, у час Другої світової війни, Англію багато хто вважав приреченою. Нагадаю, що вона була одна. У неї не було союзників, в неї були партнери, як у нас зараз. До речі, їх було небагато. І на той момент не виглядало, що перед величезною машиною в Англії з'являться шанси.

Що би не говорили про повітряну битву за Англію, дуже відому в історії боротьби Англії, була також історія поразок: Дюнкерк, Нарвік, Тобрук. Ці поразки тоді в Британії в багатьох викликали панічні настрої. На щастя, в невеликій кількості. Тому що нація настільки була впевнена в своїй перемозі, її лідери випромінювали впевненість у власній перемозі, і це додало ірраціонального ресурсу для того, щоб вистояти. А потім з'явилися союзники. Але для того, щоб вони з'явилися, спочатку треба було вистояти», – сказав він.

Нардеп не виключив, що й Україні доведеться пройти цей шлях через поразки, через втрати. Однак він висловив, що в України все ж з’являться союзники.

«Мені дуже хотілося б, щоб завтра ми почали контратакувати і звільняти території, але ніхто не виключає, що щоденні втрати будуть ще більшими, на жаль. Але це не означає, що ми не переможемо, це означає тільки те, що шлях до перемоги буде складнішим, ніж ми думаємо. Союзники з'являться, треба працювати з ними щодня, щоб вони з партнерів перетворилися на союзників. І насправді, в Британії, можливо, і не було б союзників, якби не божевілля Гітлера», – зауважив Рахманін.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва. До лідерів Франції, Німеччини та Італії у Києві доєднався також президент Румунії Клаус Йоханніс.

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