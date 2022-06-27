Які теми просувала російська пропаганда минулого тижня (список)
Російська пропаганда несе смерть
Кремль розповідає росіянам, що ЗСУ відступають
Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України зібрав основні теми, які просували пропагандистські російські ЗМІ минулого тижня. Про це повідомляється у Telegram-каналі ЦПД.
Всі вони стосуються України:
- Західне озброєння не допоможе Україні. Захід припинить його постачання.
- РФ надто щільно інтегрована в світову економіку, щоб довго утримувати проти неї санкції.
- Україна шантажує весь світ продовольчою кризою.
Центр протидії дезінформації також повідомив, як роспропаганда висвітлювала ці теми:
- ЗСУ несуть важкі втрати у живій силі та техніці, здаються в полон, відступають. Західні партнери, стежачи за перебігом бойових дій, розуміють, що Україна не має шансів у війні з РФ і не бачить сенсу у подальшому озброєнні України. Тому скорочують постачання важкого озброєння Україні під різними вигаданими приводами.
- Економічний тиск не досягає мети – РФ успішно протистоїть санкціям, диверсифікує шляхи постачання енергоносіїв.
- РФ не перешкоджає вивезенню зерна, навпаки пропонує шляхи для його безпечного вивезення. Насправді Україна за вказівкою Заходу саботує вивезення зерна.
Нагадаємо, в Росії вперше з 1918 року стався дефолт із суверенних боргових зобов'язань в іноземній валюті.
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