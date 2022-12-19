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Путін пообіцяв військовим безкоштовну землю

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Путін пообіцяв військовим безкоштовну землю
Землю отримають тільки ті окупанти, хто має «особливі заслуги»
Фото з відкритих джерел

Диктатор рекомендує давати «відмінникам спецоперації» земельні ділянки в Криму та Підмосков'ї

Президент держави-терористки Росії Володимир Путін рекомендував владі Криму, Севастополя та Підмосков'я безоплатно передавати земельні ділянки військовослужбовцям, які відзначилися на війні в Україні, повідомляють росЗМІ.

У документі є уточнення, що ділянки передаватимуть тим військовослужбовцям, хто отримав державні нагороди на участь у війні проти України, а також сім'ям загиблих солдатів.

«Забезпечуватиме укладання таких угод уряд. Розпорядження набирає чинності з сьогоднішнього дня», – йдеться у розпорядженні Путіна.

До слова, потрапити у категорію щасливчиків буде непросто. За повідомленням Генштабу ЗСУ, щодоби сотні російських окупантів, у тому числі «частково мобілізованих», гинуть в Україні. Через величезні втрати російське командування не встигає забирати убитих з поля бою.

До того ж, росіяни цілими підрозділами здаються у полон, щоб не загинути в бою.

За інформацією ГУР Міноборони України, інформаційними ресурсами українського державного проєкту «Хочу жить», який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1,2 млн осіб.

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Теги: земля агресія тероризм путін війна

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