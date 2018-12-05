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    Події в Україні

    З початку року «євробляхи» потрапляли в ДТП понад 11 тисяч разів - поліція

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    <p>Не всі ДТП з &laquo;євробляхами&raquo; потрапили в Інформаційний портал Нацполіції</p> - З початку року «євробляхи» потрапляли в ДТП понад 11 тисяч разів - поліція

    Не всі ДТП з «євробляхами» потрапили в Інформаційний портал Нацполіції

    Фото: Главком

    Майже 2 тис. автопригод припадають на Київ

    З початку року на території України зареєстровано понад 11 тисяч ДТП за участю автівок на європейських номерах.

    Як повідомили правоохоронці у відповіді на запит «УНН», за 10 місяців водії «євроблях» потрапили в ДТП 11 170 разів. З них майже 2 тис. пригод припадають на Київ.

    «Станом на 15.11.2018, відповідно до облікових даних інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі – система ІПНП), за 10 місяців 2018 року на території України зареєстровано 11 170 ДТП за участі автівок з іноземною реєстрацією, у місті Київ – 1977 ДТП», - повідомляє поліція.

    Також правоохоронці уточнюють, що не всі ДТП потрапили в ІПНП - учасники аварій мають можливість заповнювати європротоколи самостійно, без виклику патруля, і дані про такі пригоди не вносять до загального реєстру.

    До слова, за тиждень українці заплатили більше 4 млн гривень за розмитнення «євроблях».

    Нагадаємо, 23 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує процедуру розмитнення автівок, зокрема з європейськми номерами, та закон, який підвищує відповідальність за порушення правил розмитнення автомобілів.

    Нові правила значно ускладнили перепродаж авто на «євробляхах».

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