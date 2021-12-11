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    В Україні через негоду 55 населених пунктів залишилися без світла

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    Причиною знеструмлення стали дощ і пориви вітру&nbsp; - В Україні через негоду 55 населених пунктів залишилися без світла
    Причиною знеструмлення стали дощ і пориви вітру 
    Фото з відкритих джерел

    Без електроенергії залишилися населені пункти в трьох областях

    Через сильний вітер знеструмленими залишаються 55 населених пунктів у Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Про це повідомила пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

    «Станом на 7:00 у результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у трьох областях (Київська – 25, Житомирська – 21 і Чернігівська – 9)», – йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, 10 грудня в Україні внаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 107 населених пунктів. Через що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

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    Теги: вітер дощ
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    В Україні через негоду 55 населених пунктів залишилися без світла