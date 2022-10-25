За добу на півдні окупанти втратили три склади з боєприпасами

Українські воїни затрофеїли рашистський «Урал»

За минулу добу на півдні України нашою авіацією відпрацьовано п’ять атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєння та техніки. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань, зокрема і по мінометних та артилерійських позиціях ворога.

Підтверджені втрати противника:

40 рашистів,

три танки,

зенітно-ракетний комплекс «Оса»,

шість одиниць авто-бронетехніки,

три склади з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах.

Суттєво пошкоджено шість ворожих танків, символічно затрофеєно рашистський «Урал».

Ворог намагався застосувати дрон-камікадзе по наших позиціях в Херсонському районі. Ця спроба зазнала невдач від стрілецької зброї українських воїнів. Shahed-131 приземлений без реалізації функції призначення і передано на вивчення фахівцям.

Обстановка в Чорному морі продовжує визначатися штормовою погодою. Угруповання ворожого флоту складається з одинадцятьох кораблів, серед яких три десантних кораблі та два надводних носії «Калібрів».

«Загрози ракетних ударів, як і імовірність атак ударних дронів, обстрілів реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією у місцевостях дистанційного досягання ворожої зброї – досить високі», – попереджає ОК «Південь».

Раніше повідомлялося, що воїни 28-ї ОМБр посадили БПЛА Shahed-131, також відомий як «Герань-1», та захопили його у відносно неушкодженому стані.