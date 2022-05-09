За добу військові вразили 10 повітряних цілей окупантів

Знищено сім безпілотників та три крилаті ракети ворога

У неділю, 8 травня, сили протиповітряної оборони вразили 10 цілей російьких окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«8 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 «Орлан-10», один «Форпост», та три крилаті ракети. Ще два «Орлан-10» знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ«, - йдеться в повідомленні.

Загалом за добу вражено 10 повітряних цілей: - 7 БпЛА (ОТР) та три крилаті ракети.

«Ударна авіація Повітряних Сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках«, - зазначається в повідомленні.