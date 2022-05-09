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    Події в Україні

    За добу військові вразили 10 повітряних цілей окупантів

    За добу військові вразили 10 повітряних цілей окупантів

    Знищено сім безпілотників та три крилаті ракети ворога

    У неділю, 8 травня, сили протиповітряної оборони вразили 10 цілей російьких окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    «8 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 «Орлан-10», один «Форпост», та три крилаті ракети. Ще два «Орлан-10» знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ«, - йдеться в повідомленні.

    Загалом за добу вражено 10 повітряних цілей: - 7 БпЛА (ОТР) та три крилаті ракети.

    «Ударна авіація Повітряних Сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках«, - зазначається в повідомленні.

    Теги: росія окупанти авіація війна військові Україна окупація #stoprussia
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    За добу військові вразили 10 повітряних цілей окупантів