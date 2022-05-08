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    Події в Україні

    Із Маріуполя вдалося евакуювати ще 177 людей

    До Запоріжжя прибули евакуйовані з Маріуполя - Із Маріуполя вдалося евакуювати ще 177 людей
    До Запоріжжя прибули евакуйовані з Маріуполя
    фото з відкритих джерел

    З «Азовсталі» вивезено 37 осіб

    У неділю, 8 травня, до Запоріжжя з Маріуполя «зеленим коридором» дісталися 177 людей. Про це повідомляє Укрінформ із місця зустрічі евакуйованих у Запоріжжі.

    «Сьогодні до Запоріжжя з Маріуполя «зеленим коридором» вдалось евакуювати 177 людей, у тому числі 37 – з «Азовсталі», 140 – із Маріуполя», – розповіла заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова.

    За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, з березня «зелених коридорів» не було. За цей час вдалося вивезти понад 110 тис. маріупольців і понад 150 тис. мешканців Запорізької області.

    Нагадаємо, 7 травня з «Азовсталі» було евакуйовано усіх жінок, дітей та людей похилого віку.

    8 травня захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої «Азовсталі».

    Російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Із Маріуполя вдалося евакуювати ще 177 людей