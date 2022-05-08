Із Маріуполя вдалося евакуювати ще 177 людей

До Запоріжжя прибули евакуйовані з Маріуполя

З «Азовсталі» вивезено 37 осіб

У неділю, 8 травня, до Запоріжжя з Маріуполя «зеленим коридором» дісталися 177 людей. Про це повідомляє Укрінформ із місця зустрічі евакуйованих у Запоріжжі.

«Сьогодні до Запоріжжя з Маріуполя «зеленим коридором» вдалось евакуювати 177 людей, у тому числі 37 – з «Азовсталі», 140 – із Маріуполя», – розповіла заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова.

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, з березня «зелених коридорів» не було. За цей час вдалося вивезти понад 110 тис. маріупольців і понад 150 тис. мешканців Запорізької області.

Нагадаємо, 7 травня з «Азовсталі» було евакуйовано усіх жінок, дітей та людей похилого віку.

8 травня захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої «Азовсталі».

Російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.