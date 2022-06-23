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    Події в Україні

    На Херсонщині потрапив під обстріл захоплений окупантами санаторій

    Російські окупанти захопили санаторій &laquo;Гопри&raquo; в Голій Пристані - На Херсонщині потрапив під обстріл захоплений окупантами санаторій
    Російські окупанти захопили санаторій «Гопри» в Голій Пристані
    фото: Мост

    У санаторії «Гопри» могли перебувати близько 300 рашистів

    22 червня у Голій Пристані Херсонської області був обстріляний захоплений російськими окупантами санаторій «Гопри». Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

    У санаторії могли перебувати близько 300 російських військових.

    Більш детальні наслідки обстрілу санаторію у Голій Пристані невідомі.

    22 червня у Скадовську було чутно два вибухи, один, більш потужний, пролунав в районі порту.

    Упродовж минулої доби українські захисники на півдні України ліквідували 20 російських загарбників, знищили кілька одиниць військової техніки та два склади з боєприпасами.

    Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

    Як відомо, 20 червня ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині потрапив під обстріл захоплений окупантами санаторій