На Херсонщині потрапив під обстріл захоплений окупантами санаторій

У санаторії «Гопри» могли перебувати близько 300 рашистів

22 червня у Голій Пристані Херсонської області був обстріляний захоплений російськими окупантами санаторій «Гопри». Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

У санаторії могли перебувати близько 300 російських військових.

Більш детальні наслідки обстрілу санаторію у Голій Пристані невідомі.

22 червня у Скадовську було чутно два вибухи, один, більш потужний, пролунав в районі порту.

Упродовж минулої доби українські захисники на півдні України ліквідували 20 російських загарбників, знищили кілька одиниць військової техніки та два склади з боєприпасами.

Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Як відомо, 20 червня ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині.

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