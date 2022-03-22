За правду 15 років. Держдума ввела додаткове покарання для росіян

Країна-агресорка вжила додаткових заходів для боротьби зі свободою слова

Державна дума ухвалила закон, який посилить переслідування осіб, думка яких розходиться з інформацією, що розповсюджується офіційними органами та пропагандистськими ЗМІ. 22 березня Держдума ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за «фейки» про будь-які російські держоргани, які діють за кордоном.

Закон передбачає розширення списку органів, розповсюдження інформації щодо яких каратимуть. До цього переліку внесено прокуратуру, Росгвардію, посольства, міністерство надзвичайних ситуацій Росії та деякі інші структури.

Відповідальність буде аналогічна тій, яка вже існує за поширення «фейків» про збройні сили РФ. Оскільки російські слідчі органи самі й визначатимуть, що є «фейком», а що ні, новий закон стане черговим інструментом для залякування, боротьби зі свободою слова та розправи із неугодними.

Раніше, 4 березня, диктатор Володимир Путін підписав закон про позбавлення волі до 15 років за «фейки про російську армію». Законом також запроваджується кримінальне покарання за заклики до санкцій проти Росії. За подібні дії загрожує штраф у розмірі до 500 тис. рублів, або обмеження волі, або позбавлення волі терміном до трьох років зі штрафом до 200 тис. рублів.

Нагадаємо, Навальний отримав у Лефортівському суді Москви новий тюремний строк. Опозиційного політика засудили до дев’яти років ув’язнення у колонії суворого режиму. Крім цього, Навальний має виплатити штраф розміром 1,2 млн рублів (402 тис. грн).