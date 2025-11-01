Головна Країна Події в Україні
Журналістів масово судитимуть? Юрист пояснює, що накоїв Верховний Суд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Журналістів масово судитимуть? Юрист пояснює, що накоїв Верховний Суд
Верховний Суд заборонив медіа називати імена підозрюваних
фото з відкритих джерел

У вересні Верховний Суд ухвалив рішення, яке штучно обмежує роботу журналістів і громадських діячів, що висвітлюють кримінальні провадження. Таку думку висловив адвокат і медіаюрист Євген Воробйов у колонці «Главкома».

Правник зазначив, що суд постановив: медіа не мають права публікувати ім’я та прізвище підозрюваного або обвинуваченого до вироку, навіть якщо ця особа є публічною і навіть якщо інформація становить суспільний інтерес. Підставою для такого висновку стала ч. 4 ст. 296 Цивільного кодексу України, яка забороняє використовувати ім’я особи без її згоди якщо вирок суду не набрав законної сили. У цій справі позивачем був колишній заступник керівника великої державної нафтогазовидобувної компанії, який вимагав видалити публікацію через згадку свого імені у матеріалі про кримінальне провадження, де йому обирали запобіжний захід.

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов повністю і зобов’язали онлайнмедіа видалити матеріал. Верховний суд пом’якшив рішення – зобов’язав видалити лише ім’я та прізвище позивача, а не всю публікацію.

Разом із тим, Євген Воробйов помітив суттєві правові вади. Зокрема, суд залишив поза увагою, що у цій справі в публікації було зазначено лише ім’я та прізвище, без по-батькові (далі – ПІБ).

«Якщо йти за логікою самого суду, ст. 28 Цивільного кодексу України говорить, що ім’я складається з ПІБ, по-батькові не було, тобто з цього логічно випливає, що це питання вже не стосується «права на ім’я», а належить до сфери захисту персональних даних, яку регулює інший закон – «Про захист персональних даних». Цей закон, навпаки, дозволяє журналістам обробляти персональні дані в журналістських цілях (інтересах суспільства). Тому Верховний суд не надав належної відповіді, чому він обрав правовий режим ч. 4 ст. 296 Цивільного кодексу, а не Закону України «Про захист персональних даних»?» – наголосив медіаюрист.

Ще серйозніша проблема – ігнорування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У рішенні Hurbain v. Belgium [GC] (№ 57292/16) ЄСПЛ, який розбирав у цій справі питання використання імені в кримінальному провадженні та наголосив, що суди зобов’язані надати відповіді на такі питання:

  • чи є особа публічною?
  • чи має інформація суспільний інтерес?
  • які наслідки матиме оприлюднення імені для самої особи?

Як зазначив Євген Воробйов, Верховний Суд не відповів ні на одне з цих питань. Феміда фактично заявила, що суспільний інтерес не має значення, якщо вирок ще не набрав чинності. Це суперечить як стандартам ЄСПЛ, так і принципу свободи вираження поглядів, закріпленому у ст. 10 Конвенції, вважає юрист.

Крім того, інформація про підозрюваних/обвинувачених регулярно публікується на державному веб-сайті «Судова влада» – з прізвищем, іменем та по-батькові.

«Виходить парадокс: держава має право називати особу, а журналісти – ні. Така позиція виглядає нелогічною та й абсурдною», – підмітив експерт.

Воробйов додав, що нині будь-яке українське медіа, журналіст або громадський активіст ризикують отримати позов лише за згадку прізвища та ім’я фігуранта кримінальної справи – навіть якщо це поточна новина, публічна особа чи подія, що становить суспільний інтерес. Саме тому одне із онлайнмедіа, зауважив адвокат, планує оскаржити це рішення до Європейського суду з прав людини. Адже йдеться не лише про конкретну справу, а про право журналістів інформувати суспільство і право громадян знати, що відбувається у справах публічного інтересу.

Теги: влада вирок журналіст феміда держава адвокат закон

