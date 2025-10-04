Головна Світ Соціум
У США губернатор одного зі штатів після вбивства українки підписав «Закон Ірини»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Вбита у США Ірина Заруцька
фото з відкритих джерел

Документ обмежує повноваження магістратів та суддів у прийнятті рішень про досудове звільнення

Губернатор штату Північна Кароліна в США Джош Стайн поставив підпис під «Законом Ірини» – документом, який названо на честь вбитої рецидивістом української біженки Ірини Заруцької. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox News.

«Закон Ірини» посилює перевірку злочинців перед звільненням їх під заставу. Також він забороняє внесення безготівкової застави за низку насильницьких злочинів та якщо злочинець – рецидивіст.

Окрім цього, документ обмежує повноваження магістратів та суддів у прийнятті рішень про досудове звільнення. А обвинуваченим перед тим, як вийти під заставу, доведеться проходити психічне обстеження.

«Цей закон... сповіщає судову систему про необхідність особливого розгляду людей, які можуть становити незвичайний ризик насильства, перш ніж визначати їхню заставу. Це добре, і саме тому я підписав цей закон... Ми можемо і повинні зробити більше для забезпечення безпеки людей», – сказав Штайн, який є демократом.

Він заявив, що «Закон Ірини» закликає судову владу особливо звернути увагу на те, хто може мати «незвичайний» ризик насильства, перш ніж визначати питання про заставу.

Зі свого боку, республіканці вже схвалили новий документ. Вони відзначають, що закон повинен посилити безпеку на вулицях та сподіваються, що незабаром приклад з Північної Кароліни візьмуть інші штати.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Пізніше матір Декарлоса Брауна заявила, що її сина не можна було випускати з в’язниці на підставі «письмової обіцянки». 51-річна Мішель Девітт розповіла, що її син страждає на шизофренію і його психічне здоров’я швидко погіршувалося.

