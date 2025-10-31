Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відкрито відновлений Хотянівський міст, зруйнований у лютому 2022 року (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Відкрито відновлений Хотянівський міст, зруйнований у лютому 2022 року (відео)
фото: Тетяна Хлаповська/Facebook

Хотянівський міст був зруйнований у лютому 2022 року під час боїв за Київщину

Хотянівський міст, розташований на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, що був зруйнований ще в лютому 2022 року під час боїв за Київщину, нарешті відбудовано і по ньому сьогодні ввечері пішли перші автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Підписуйтеся на «Главком» у мережі Х

У середині жовтня «Главком» писав, що міст перебуває на фінальній ствдії ремонту.

Руйнування Хотянівського мосту

Хотянівський міст був зруйнований у лютому 2022 року під час боїв за Київщину. До війни він виконував сполучну функцію між Вишгородом та селами Хотянівка, Осещина, Новосілки. Вже навесні 2022 року, після відходу російських військ з Київської області, постало питання про його відбудову, адже відсутність мосту змушувала жителів Київщини користуватися об’їзним шляхом через Лебедівку, який відчутно довший. 

Схема об'їзду аварійного мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів
Схема об'їзду аварійного мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів
фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

У квітні 2022 року до відновлення мосту залучили військових інженерів, а вже у травні влада повідомила про його відкриття – спочатку тимчасовим мостом користувалися лише пішоходи, а згодом дозволили рух легкових автомобілів.

Восени 2022 року Служба автомобільних доріг у Київській області анонсувала ремонт шести мостів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ. Ішлося, зокрема, й про Хотянівський міст.

У жовтні 2022 року в системі публічних закупівель Prozorro з’явився перший тендер з очікуваною вартістю робіт  198 млн 515 тис. 692 грн. Він передбачав проведення капітального ремонту мостового переходу та розробку проєктної документації. Замовником робіт стала Служба автомобільних доріг, а переможцем аукціону – будівельна компанія Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. з Туреччини, яка запропонувала найменшу вартість.

У грудні того ж року Служба автомобільних доріг у Київській області замовила послуги інженера-консультанта по об’єкту. Тендер виграв Консорціум «Укр&Гео супервіжн» (код ЄДРПОУ — 44261731), який спеціалізується на сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також наданні послуг технічного консультування. Роботи, на які виділили понад 3,8 млн грн, за планом завершили 31 грудня 2023 року. 

У березні 2023 року народна депутатка від Слуги Народу, обрана за 96 округом Київщини, Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook заявила, що протягом наступних 3-4 тижнів буде облаштовано альтернативну тимчасову переправу біля мосту, який закривається на ремонт.

Допис нардепки Ольги Василевської-Смаглюк
Допис нардепки Ольги Василевської-Смаглюк
скриншот

Вже у липні 2023 року на місці Хотянівського мосту розпочалися роботи зі спорудження понтонної переправи.

Понтонна переправа через канал у Вишгороді, біля Хотянівського мосту
Понтонна переправа через канал у Вишгороді, біля Хотянівського мосту
фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

Тоді ж Служба відновлення та розвитку інфраструктури оприлюднила тендер, в якому йшлося про технічний нагляд за виконанням капітального ремонту. Переможцем стало ТОВ «Архітектурний офіс» (код ЄДРПОУ — 43705570), яке оцінило свої послуги у 2,32 млн грн.  

Капітальний ремонт мосту

Лише у січні 2024 року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури взялося за капітальний ремонт мосту через канал. В агентстві наголосили, що на час проведення капітального ремонту основного мосту працюватиме понтонна переправа, що забезпечуватиме транспортне сполучення для мешканців лівобережної частини району та сусідніх областей.

У червні 2024 року на позачерговому засіданні Вишгородської районної комісії ТЕБ та НС рух тимчасовим металевим мостом через Обвідний канал на автодорозі Р-69 заборонили. Як зазначили у протоколі, причиною стали порушення цілісності мосту, який став небезпечним для експлуатації. Чиновники запропонували мешканцям на час будівельних робіт користуватися альтернативною дорогою через село Лебедівка. 

У червні 2024 року на позачерговому засіданні Вишгородської районної комісії ТЕБ та НС рух тимчасовим металевим мостом через Обвідний канал на автодорозі Р-69 заборонили
У червні 2024 року на позачерговому засіданні Вишгородської районної комісії ТЕБ та НС рух тимчасовим металевим мостом через Обвідний канал на автодорозі Р-69 заборонили
скриншот

У травні 2025 року стало відомо, що міст відновлюється в межах кредитної угоди з Великою Британією. Повідомлялося також, що затримку спричинив підрядник, який прагнув отримати авансові платежі. Це, у свою чергу, вимагало перегляду угоди на найвищому рівні.   

Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, , що затримку спричинив підрядник, який прагнув отримати авансові платежі за свою роботу
Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, , що затримку спричинив підрядник, який прагнув отримати авансові платежі за свою роботу
скриншот

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області наголосили, що відбудова мосту є складним інфраструктурним проєктом, що потребує значних фінансових і технічних ресурсів. Станом на 16 червня вартість виконаних та прийнятих робіт склала понад 37,8 млн грн. Відповідно до умов договору та графіку виконання робіт підрядника «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анонім Шіркеті» проєкт планується завершити 30 грудня 2025 року.

Теги: ремонт тендер Чернігів послуги влада відео соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Червона ділянка, яка викликала обговорення серед киян, є технічною частиною тротуару
«Київавтодор» розкрив призначення червоної смуги на Дарницькому мосту
27 жовтня, 16:12
PlayCity створить новий реєстр гравців
В Україні з’явиться реєстр ігроманів: деталі тендера
20 жовтня, 21:19
Тіна Кароль має великий досвід роботи в кадрі
Напівроздягнена Тіна Кароль у ліжку заговорила про вінчання
20 жовтня, 16:19
Щоб потрапити до музею, грабіжники скористалися меблевим ліфтом
Відео пограбування Лувру з'явилося у мережі: що придумали злодії
19 жовтня, 21:25
Кого саме затримують – поки невідомо
Біля Офісу генпрокурора в Києві відбувається затримання, район перекрито
16 жовтня, 15:41
Два гриба заважили разом 3,3 кг
Чоловік знайшов на Львівщині гігантський білий гриб
12 жовтня, 17:41
ТЕЦ «Луч» у Білгороді
Влада Білгорода заявила про ракетну атаку, у місті перебої зі світлом
11 жовтня, 20:58
Вучич сказав, що всі зараз готуються до війни і питання лише в тому, «до якої сторони хто належить»
Президент Сербії заговорив про нову війну
4 жовтня, 22:14
1 жовтня 2025 року «Укрзалізниця» оголосила про перейменування потяга «Київ-Краматорськ» у «Ребелію». Пасажирів у День захисників та захисниць України проводжали актори вистави з прапором
Потяг «Київ-Краматорськ» став «Ребелією». «Укрзалізниця» відреагувала на скандал у мережі
3 жовтня, 10:29

Новини

Відкрито відновлений Хотянівський міст, зруйнований у лютому 2022 року (відео)
Відкрито відновлений Хотянівський міст, зруйнований у лютому 2022 року (відео)
На Київському водосховищі через штормовий вітер перекинувся човен: один рибалка загинув
На Київському водосховищі через штормовий вітер перекинувся човен: один рибалка загинув
У Києві стартував сезон хурми: які ціни в супермаркетах
У Києві стартував сезон хурми: які ціни в супермаркетах
На Київщині підприємство не сплатило 10 млн грн податків від продажу олії
На Київщині підприємство не сплатило 10 млн грн податків від продажу олії
На Київщині мікроавтобус збив велосипедиста: чоловік загинув на місці
На Київщині мікроавтобус збив велосипедиста: чоловік загинув на місці
Палія трьох авто в столиці відправлено за ґрати: скільки років отримав
Палія трьох авто в столиці відправлено за ґрати: скільки років отримав

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua