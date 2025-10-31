Відкрито відновлений Хотянівський міст, зруйнований у лютому 2022 року (відео)

Хотянівський міст був зруйнований у лютому 2022 року під час боїв за Київщину

Хотянівський міст, розташований на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, що був зруйнований ще в лютому 2022 року під час боїв за Київщину, нарешті відбудовано і по ньому сьогодні ввечері пішли перші автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

У середині жовтня «Главком» писав, що міст перебуває на фінальній ствдії ремонту.

Руйнування Хотянівського мосту

Хотянівський міст був зруйнований у лютому 2022 року під час боїв за Київщину. До війни він виконував сполучну функцію між Вишгородом та селами Хотянівка, Осещина, Новосілки. Вже навесні 2022 року, після відходу російських військ з Київської області, постало питання про його відбудову, адже відсутність мосту змушувала жителів Київщини користуватися об’їзним шляхом через Лебедівку, який відчутно довший.

Схема об'їзду аварійного мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

У квітні 2022 року до відновлення мосту залучили військових інженерів, а вже у травні влада повідомила про його відкриття – спочатку тимчасовим мостом користувалися лише пішоходи, а згодом дозволили рух легкових автомобілів.

Восени 2022 року Служба автомобільних доріг у Київській області анонсувала ремонт шести мостів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ. Ішлося, зокрема, й про Хотянівський міст.

У жовтні 2022 року в системі публічних закупівель Prozorro з’явився перший тендер з очікуваною вартістю робіт 198 млн 515 тис. 692 грн. Він передбачав проведення капітального ремонту мостового переходу та розробку проєктної документації. Замовником робіт стала Служба автомобільних доріг, а переможцем аукціону – будівельна компанія Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. з Туреччини, яка запропонувала найменшу вартість.

У грудні того ж року Служба автомобільних доріг у Київській області замовила послуги інженера-консультанта по об’єкту. Тендер виграв Консорціум «Укр&Гео супервіжн» (код ЄДРПОУ — 44261731), який спеціалізується на сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також наданні послуг технічного консультування. Роботи, на які виділили понад 3,8 млн грн, за планом завершили 31 грудня 2023 року.

У березні 2023 року народна депутатка від Слуги Народу, обрана за 96 округом Київщини, Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook заявила, що протягом наступних 3-4 тижнів буде облаштовано альтернативну тимчасову переправу біля мосту, який закривається на ремонт.

Допис нардепки Ольги Василевської-Смаглюк скриншот

Вже у липні 2023 року на місці Хотянівського мосту розпочалися роботи зі спорудження понтонної переправи.

Понтонна переправа через канал у Вишгороді, біля Хотянівського мосту фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

Тоді ж Служба відновлення та розвитку інфраструктури оприлюднила тендер, в якому йшлося про технічний нагляд за виконанням капітального ремонту. Переможцем стало ТОВ «Архітектурний офіс» (код ЄДРПОУ — 43705570), яке оцінило свої послуги у 2,32 млн грн.

Капітальний ремонт мосту

Лише у січні 2024 року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури взялося за капітальний ремонт мосту через канал. В агентстві наголосили, що на час проведення капітального ремонту основного мосту працюватиме понтонна переправа, що забезпечуватиме транспортне сполучення для мешканців лівобережної частини району та сусідніх областей.

У червні 2024 року на позачерговому засіданні Вишгородської районної комісії ТЕБ та НС рух тимчасовим металевим мостом через Обвідний канал на автодорозі Р-69 заборонили. Як зазначили у протоколі, причиною стали порушення цілісності мосту, який став небезпечним для експлуатації. Чиновники запропонували мешканцям на час будівельних робіт користуватися альтернативною дорогою через село Лебедівка.

У червні 2024 року на позачерговому засіданні Вишгородської районної комісії ТЕБ та НС рух тимчасовим металевим мостом через Обвідний канал на автодорозі Р-69 заборонили скриншот

У травні 2025 року стало відомо, що міст відновлюється в межах кредитної угоди з Великою Британією. Повідомлялося також, що затримку спричинив підрядник, який прагнув отримати авансові платежі. Це, у свою чергу, вимагало перегляду угоди на найвищому рівні.

Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, , що затримку спричинив підрядник, який прагнув отримати авансові платежі за свою роботу скриншот

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області наголосили, що відбудова мосту є складним інфраструктурним проєктом, що потребує значних фінансових і технічних ресурсів. Станом на 16 червня вартість виконаних та прийнятих робіт склала понад 37,8 млн грн. Відповідно до умов договору та графіку виконання робіт підрядника «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анонім Шіркеті» проєкт планується завершити 30 грудня 2025 року.