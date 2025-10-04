Помер співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Про смерть Олекси Шалайського повідомила журналістка Бердинських
Стало відомо про смерть співзасновника порталу «Наші гроші», журналіста та редактора Олекси Шалайського. Сумну звістку повідомила дружина Олекси у розмові з його колегою Сергієм Сироваткою, пише «Главком».
Також про смерть колеги повідомив співзасновник порталу «Наші гроші» Юрій Ніколов.
«На жаль, це правда. Олекси більше нема з нами. Серце. 58 років. Подробиць щодо церемонії поки не маю. Якщо буде відомо – повідомлю», – розповів Юрій Ніколов.
Олекса Шалайський
Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів, відомим своєю принциповою позицією у викритті політичної корупції та непрозорих схем у владі.
Він розпочав кар’єру ще наприкінці 1980-х років у студентській пресі, далі працював у львівській міській газеті «Ратуша». Згодом був редактором культового журналу «ПіК», працював на інтернет-ресурсах ForUm, ProUA та «Дзеркало тижня».
Однак найвагоміший слід у професії Шалайський залишив як співзасновник онлайн-видання «Наші гроші», яке створив разом із журналістом Юрієм Ніколовим. Проєкт став одним із найбільш відомих центрів журналістських розслідувань в Україні.
