Єдиний реєстр зброї інтегрують з «Дією»: чи зміниться вартість оформлення дозволу

Процедуру сплати за дозвіл зроблять простішою

Восени кожен громадянин України зможе побачити свою зброю, дозволи, які є, їхні терміни в особистому кабінеті на єдиному порталі державних послуг «Дія». Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

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Відсьогодні в Україні вже запрацював Єдиний реєстр зброї, однак у застосунку «Дія» доступним він ще не буде. Проте спільно з Міністерством цифрової трансформації України в цьому напрямку триває співпраця.

«Плануємо, що цієї осені, у жовтні-листопаді, буде інтегровано з «Дією», і кожен громадянин може побачити свою зброю, свої дозволи, які є, з термінами в особистому кабінеті в Дії», – сказав Тимченко.

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Зазначається, що вартість оформлення дозволу на зброю залишиться незмінною і визначено постановою Кабміну від 2007 року, проте саму процедуру сплати за дозвіл зроблять простішою, оскільки квитанцію можна долучити до пакету документів, які в електронному вигляді надсилаються до підрозділів контролю за обігом зброї.

Також від 23 червня суб'єкти господарювання зможуть подавати документи щодо реєстрації зброї та отримання дозволу в Єдиному реєстрі при купівлі зброї.

Раніше у МВС повідомили, що Єдиний реєстр зброї допоможе автоматизувати облік зброї та зробити отримання дозволів зручним і доступним для пересічних громадян. Громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю, якщо виникне така необхідність. Реєстр також допоможе автоматизувати облік зброї.