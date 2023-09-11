Ексдиректор ЦРУ Петреус: США мають надати Україні далекобійні ракети Atacms

Петреус вважає, що Сполучені Штати мають надати Україні далекобійні ракети Atacms, а інші країни повинні збільшити обсяги поставок Україні зброї великої дальності

Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус закликає Вашингтон прискорити поставки в Україну винищувачів F-16 та «припинити роздумувати» щодо відправки далекобійних ракет. Про це повідомляє The Telegraph.

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Петреус вважає, що Сполучені Штати мають надати Україні далекобійні ракети Atacms, а інші країни повинні збільшити обсяги поставок Україні зброї великої дальності. На думку екскглави ЦРУ, ЗСУ завдяки цьому зможуть змінити динаміку війни.

«Я сподіваюся, що США передадуть Atacms, що подвоїть радіус дії того, що ми вже надали. І я сподіваюся, що літаки також зможуть потрапити на озброєння раніше, ніж зараз прогнозується», – заявив Претреус.

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Він також закликає Швецію розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів Gripen, які більше підходять для експлуатації на українських злітно-посадкових смугах.

Раніше повідомлялося, що в Україні припускають, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими. Українські та західні офіційні представники, враховуючи терміни навчання пілотів у США, сподіваються, що кілька українських винищувачів можуть бути готові до виконання бойових завдань вже в лютому 2024 року.

Також адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії Atacms в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення РФ, стверджують американські чиновники.

Нагадаємо, раніше Пентагон відреагував на чутки про передачу Україні ракет Atacms. Міністерство оборони США наразі не має інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні далекобійних ракет Atacms.