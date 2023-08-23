ISW пояснило, які можливості для захисників відкриває просування під Роботиним

Друга лінія російської оборони в цьому районі може бути значно менш захищена

Наступ українських військових у районі Роботиного Запорізької області наближає Збройні сили України до початку операцій проти другої лінії оборони росіян, яка може бути слабшою за першу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики не зафіксували прибуття жодних нових російських з'єднань чи частин на захід Запорізької області, окрім бічного перекидання ворожих частин 7-ї дивізії ВДВ та прибуття елементів батальйону «Ахмат-південь» у серпні.

За оцінками фахівців, відсутність помітних російських з'єднань і частин на другорядних рубежах оборони на заході Запорізької області може свідчити про те, що ці позиції можуть зайняти елементи частин і з'єднань, які вже брали участь у бойових діях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські тактичні звіти про контратаки в районі Роботиного говорять про те, що 22-а та 45-а бригади спецназу ворога займають позиції за першою лінією оборони та, схоже, за другою.

Зазначається, що ці підрозділи росіян відповідальні за контратаки проти значних наступів української армії в цьому районі і тому, ймовірно, деградували.

Вірогідна нестача російських оперативних резервів, а також обмежені горизонтальні перекидання на захід Запорізької області і окремі незадіяні підрозділи, що спостерігаються, на другій лінії оборони дозволяють припустити, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищена, вважають аналітики.

При цьому російські з'єднання і частини, що займають нині другорядні лінії оборони, значною мірою невідомі аналітикам ISW, тож експерти додають, що ця оцінка має «низький ступінь достовірності».

Будь ласка, читайте текст після реклами

мапа боїв: ISW

Нагадаємо, що 22 серпня Міністерство оборони повідомило, що українські військові зайшли в село Роботине Запорізької області.