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ISW пояснило, які можливості для захисників відкриває просування під Роботиним

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW пояснило, які можливості для захисників відкриває просування під Роботиним
ЗСУ поступово проривають оборону росіян у Запорізькій області
фото: Генштаб ЗСУ

Друга лінія російської оборони в цьому районі може бути значно менш захищена

Наступ українських військових у районі Роботиного Запорізької області наближає Збройні сили України до початку операцій проти другої лінії оборони росіян, яка може бути слабшою за першу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики не зафіксували прибуття жодних нових російських з'єднань чи частин на захід Запорізької області, окрім бічного перекидання ворожих частин 7-ї дивізії ВДВ та прибуття елементів батальйону «Ахмат-південь» у серпні.

За оцінками фахівців, відсутність помітних російських з'єднань і частин на другорядних рубежах оборони на заході Запорізької області може свідчити про те, що ці позиції можуть зайняти елементи частин і з'єднань, які вже брали участь у бойових діях.

Російські тактичні звіти про контратаки в районі Роботиного говорять про те, що 22-а та 45-а бригади спецназу ворога займають позиції за першою лінією оборони та, схоже, за другою.

Зазначається, що ці підрозділи росіян відповідальні за контратаки проти значних наступів української армії в цьому районі і тому, ймовірно, деградували.

Вірогідна нестача російських оперативних резервів, а також обмежені горизонтальні перекидання на захід Запорізької області і окремі незадіяні підрозділи, що спостерігаються, на другій лінії оборони дозволяють припустити, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищена, вважають аналітики.

При цьому російські з'єднання і частини, що займають нині другорядні лінії оборони, значною мірою невідомі аналітикам ISW, тож експерти додають, що ця оцінка має «низький ступінь достовірності».

ISW пояснило, які можливості для захисників відкриває просування під Роботиним фото 1
мапа боїв: ISW

Нагадаємо, що 22 серпня Міністерство оборони повідомило, що українські військові зайшли в село Роботине Запорізької області. 

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Теги: контрнаступ ЗСУ Запорізька область

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