Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву

Умісті ведеться боротьба за кожну багатоповерхівку

Шляхи постачання в Бахмут наразі контролюються силами оборони і є проїзними. Про це заявив командир окремої механізованої бригади «Холодний Яр» полковник Павло Паліса у Telegram.

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Паліса зазначив, що 93-тя бригада веде справді важкі бої за Бахмут з серпня 2022 року.

Він розповів, що коли у січні цього року після короткої перерви воїни бригади знову заходили у місто, то здавалося, що їм вдасться протриматися лише кілька тижнів, адже «кремлівські вояки не шкодували ні власних людей, ні боєприпасів, просто рівняли місто з землею, лишаючи людей рідного дому». «Але пройшло вже чотири місяці, а ми все ще тут. Шляхи постачання в Бахмут контролюються силами оборони і є проїзними», – наголосив Паліса.

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Крім того, командир зазначив, що вперше він побував у Бахмуті у 2014 році, і досі пам’ятає, яке це було красиве місто, зовсім не «депресивне».

«Тепер воно зруйноване вщент. Зараз боротьба ведеться за кожну багатоповерхівку, а іноді – за кожен під’їзд. Якщо це допоможе врятувати інші українські міста – Слов’янськ, Костянтинівку, Краматорськ – ми повинні битися», – наголосив він.

Командир «Холодного Яру» також підкреслив, що важка оборона Бахмуту «дає час нашим новоствореним підрозділам для навчання та підготовки до майбутніх контрнаступальних дій».

«Втрати противника на цьому напрямку колосальні. Але я вважаю, що недостатні», – наголосив він.

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