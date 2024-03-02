Хто з засуджених підлягатиме мобілізації: нардеп відповів

Засуджені, які не перебувають у пенітенціарних установах, можуть бути мобілізовані

Деякі засуджені, які перебувають у місцях позбавлення волі, отримають можливість захищати Україну на фронті

Законопроєкт про мобілізації передбачає, що ті засуджені, які не перебувають у місцях позбавлення волі, можуть бути долучені до лав Сил оборони України. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю rbc.ua.

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«Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік», – розповів нардеп.

При цьому Веніславський зазначив, що засуджені, які перебувають у місцях позбавлення волі, теж отримають можливість захищати Україну на фронті. Проте є винятки – засуджені за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів, не отримають такого права.

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Нагадаємо, що, за словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, в Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі.

До слова, Веніславський також розповів, що Верховна Рада може ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже до кінця березня. До документу внесено понад 4 тис. поправок.

Як відомо, 22 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.