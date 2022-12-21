Очільник СБУ назвав кураторів російських агентів в Україні

У Москві існує «кротоферма», основна задача якої – це збір інформації щодо України

За відправку в Україну агентів російських спецслужб відповідальний «офіс» двох посадовців часів президентства Віктора Януковича – заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та колишнього першого віцепреʼмєра Андрія Клюєва. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки керівника Служби безпеки України Василь Малюк повідомив у інтервʼю «1+1».

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«У Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це, свого роду, «кротоферма», якщо називати уже звичними для нас термінами. І в тому офісі пропрацьовуються різні питання, але основна задача – це збір інформації щодо України і робота в Україні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в цьому офісі присутні кадрові співробітники пʼятої служби ФСБ РФ. Вони безпосередньо працювали у повній комунікації з Сівковичем та Кулінічем (ексголова кримського управління СБУ).

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Раніше українська розвідка підтвердила роботу своїх агентів у РФ.

До слова, генерал США у відставці, віце-президент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Девід Петреус переконаний, що Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, навіть якщо це викликає занепокоєння на Заході.