У Сумах вже понад 20 загиблих та 80 поранених (фото, відео)

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Суми значно збільшилась

Внаслідок російської атаки на Суми, станом на 12:20, вже відомо про 21 загиблу людину та 83 поранених, серед них семеро дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Главком».

«Усім надається медична допомога. Щирі співчуття родинам та близьким постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Зранку ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум, - ОВА



Наслідки атаки росіян уточнюються. pic.twitter.com/j9TMsWbN2M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 13, 2025

Екстрені служби продовжують працювати на місці події.

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Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.