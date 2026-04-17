Запорізька АЕС тимчасово втратила зовнішнє електропостачання

Наталія Порощук
Увечері 16 квітня Запорізька атомна електростанція тимчасово втратила зовнішнє електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

Зазначається, що це вже другий випадок за менш ніж тиждень і 14-й за час війни.

Електропостачання було відновлено приблизно через 40 хвилин. Причина відключення поки що невідома.

«Група МАГАТЕ на місці події проводить розслідування та стежить за розвитком ситуації. Генеральний директор Гроссі зазначає, що відключення зовнішнього електропостачання підкреслює, що ситуація з ядерною безпекою залишається вкрай нестабільною», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 квітня Запорізька атомна електростанція залишилась без зовнішнього електропостачання. Щоб забезпечити роботу систем безпеки, тоді автоматично увімкнулися резервні дизельні генератори.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йшлося про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.

Як повідомлялося, місії Міжнародного агентства з атомної енергії було розширено ще на дві важливі для АЕС електропідстанції в Україні. Рішення було ухвалено через нестабільність енергомережі та російські обстріли, що створюють ризик для ядерної безпеки.

Читайте також:

Читайте також

Міжнародне агентство з атомної енергії веде переговори, щоб встановити локальне перемир’я для ремонту
Запорізька АЕС залишилася без світла
14 квiтня, 09:27
На заводі не було заявлених ядерних матеріалів
Іранський завод з виробництва важкої води припинив роботу після удару
30 березня, 06:15
ЗАЕС залишилася без основної лінії живлення
ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я
24 березня, 16:16

Події в Україні

Запорізька АЕС тимчасово втратила зовнішнє електропостачання
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2026
Росія атакувала Чернігів безпілотниками, виникли пожежі
FT: Росія готує масштабний наступ у Донецькій області
Україна отримає від Нідерландів протимінний корабель
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
