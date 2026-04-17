Запорізька АЕС тимчасово втратила зовнішнє електропостачання

Причина відключення поки що невідома

Увечері 16 квітня Запорізька атомна електростанція тимчасово втратила зовнішнє електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

Зазначається, що це вже другий випадок за менш ніж тиждень і 14-й за час війни.

Електропостачання було відновлено приблизно через 40 хвилин. Причина відключення поки що невідома.

«Група МАГАТЕ на місці події проводить розслідування та стежить за розвитком ситуації. Генеральний директор Гроссі зазначає, що відключення зовнішнього електропостачання підкреслює, що ситуація з ядерною безпекою залишається вкрай нестабільною», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 квітня Запорізька атомна електростанція залишилась без зовнішнього електропостачання. Щоб забезпечити роботу систем безпеки, тоді автоматично увімкнулися резервні дизельні генератори.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йшлося про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.

Як повідомлялося, місії Міжнародного агентства з атомної енергії було розширено ще на дві важливі для АЕС електропідстанції в Україні. Рішення було ухвалено через нестабільність енергомережі та російські обстріли, що створюють ризик для ядерної безпеки.