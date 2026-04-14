Запорізька АЕС залишилася без світла

Ростислав Вонс
Міжнародне агентство з атомної енергії веде переговори, щоб встановити локальне перемир’я для ремонту
Через відключення останньої лінії живлення станція наразі залежить від роботи генераторів

Запорізька атомна електростанція вранці залишилась без зовнішнього електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

Як повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, вранці перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач Запорізької АЕС. Станція повністю втратила зовнішнє живлення.

Щоб забезпечити роботу систем безпеки, автоматично увімкнулися резервні дизельні генератори. Команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на об'єкті, стежить за ситуацією. «Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту», – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Паралельно агентство веде переговори з обома сторонами про нове локальне перемир'я, аби відремонтувати ще одну лінію електропередач, яка могла б відновити зовнішнє живлення станції.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йшлося про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.

Як повідомлялося, місії Міжнародного агентства з атомної енергії було розширено ще на дві важливі для АЕС електропідстанції в Україні. Рішення було ухвалено через нестабільність енергомережі та російські обстріли, що створюють ризик для ядерної безпеки.

Запорізька АЕС залишилася без світла
Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2026 року
У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку
Втрати ворога станом на 14 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2026
