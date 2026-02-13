Головна Країна Події в Україні
МАГАТЕ розширює місію в Україні: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
МАГАТЕ розширює місію в Україні: деталі
Гроссі повідомив, що Запорізька АЕС тимчасово залишилася без однієї з двох зовнішніх ліній електропередач
фото: AP

Агентство розширює моніторинг ще на дві важливі для АЕС підстанції

Місії Міжнародного агентства з атомної енергії розширено ще на дві важливі для АЕС електропідстанції в Україні. Рішення було ухвалено через нестабільність енергомережі та російські обстріли, що створюють ризик для ядерної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі розповів, що Запорізька АЕС тимчасово залишилася без однієї з двох зовнішніх ліній електропередач через ймовірні військові дії поблизу розподільчої станції. Зараз АЕС живиться лише від лінії на 750 кВ, що забезпечує функції ядерної безпеки. До російської агресії станція мала чотири лінії на 750 кВ та шість на 330 кВ.

Відключення лінії «Феросплавна-1» спричинило пошкодження теплопроводу до Енергодару, через що місто на кілька годин залишилося без опалення. Усі українські АЕС повідомляли про численні безпілотники та крилаті ракети в межах зон спостереження.

Місія МАГАТЕ продовжує роботу на критично важливих підстанціях, збільшуючи їх кількість до 12. Окрім моніторингу безпеки, агентство продовжує постачання обладнання для підтримки АЕС та лабораторій: нові системи фізичного захисту, повітряні компресори та лабораторне обладнання доставлено до Запорізької, Рівненської та Чорнобильської АЕС.

Загалом з початку програми допомоги Україна отримала вже 203 поставки завдяки фінансуванню Данії, Італії, Японії та Великої Британії.

Нагадаємо, українська сторона офіційно поінформувала світову спільноту про критичну загрозу ядерній безпеці через безперервні російські удари по енергетичній інфраструктурі. Як повідомляє Bloomberg, український посол у МАГАТЕ направив дипломатичну ноту, в якій наголосив, що подальші руйнування електромереж можуть спровокувати катастрофічні наслідки на трьох АЕС країни.

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціює внесення змін до статуту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Причиною цьому є порушення Росією ядерної безпеки.

