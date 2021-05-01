Запорізька АЕС відключила на ремонт енергоблок №5

Зараз на станції працюють три енергоблоки із шести

У суботу, 1 травня, на Запорізькій АЕС був відключили п'ятий енергоблок. Про це ідеться на сайті станції.

«О 6:05 ранку енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми і виведений в середній планово-попереджувальний ремонт», – сказано в повідомленні.

Наразі в роботі перебувають три енергоблоки Запорізької АЕС з шести. Сумарна потужність генераторів становить 2960 МВт. На енергоблоці №3 триває 47 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №6 – 14 доба планового капітального ремонту.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Нагадаємо, 27 квітня Запорізька АЕС підключила перший енергоблок після завершення середнього планового ремонту.

А 28 квітня на Хмельницькій АЕС відключили перший енергоблок. На ньому робитимуть капітальний плановий ремонт тривалістю 127 діб.

Раніше невідомі хакери повідомили про небезпеку Білоруської АЕС.

Також жителі Швейцарії відкинули ініціативу партії "зелених" про закриття всіх п'яти швейцарських АЕС до 2029 року.

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