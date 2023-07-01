Зеленський прокоментував можливість дистанційного підриву ЗАЕС окупантами

Плани Росії спрямовані на те, щоб викликати витік радіоактивних речовин на станції

Президент Володимир Зеленський повідомив про один з планів Росії щодо підриву Запорізької АЕС – вони хочуть вчинити вибух дистанційно вже після передачі станції Україні. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю El Mundo.

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«Вони шукають формат і момент (підриву ЗАЕС – ред.). Ми точно знаємо, що розглядався момент, як один з планів, що потім, коли станцію передадуть Україні, дистанційно зробити підрив для викиду», – сказав глава держави.

«Коли ми отримаємо станцію, МАГАТЕ має все чітко й детально перевіряти, ну й попередити Росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани, і вони небезпечні для світу», – додав президент.

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За словами президента, українська розвідка володіє даними щодо планів Росії, які спрямовані на те, щоб викликати витік радіоактивних речовин на станції. Таким чином окупанти хочуть заморозити військові дії.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не пускають місцевий персонал до гідротехнічних споруд Запорізької атомної електростанції – там виключно перебувають окупанти.

Також Міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у разі теракту на Запорізькій АЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.

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За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.