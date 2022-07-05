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    Новини

    Мародери з РФ поцупили в українського футболіста цінні спортивні атрибути

    Мародери у&nbsp;формі армії Росії виносили добро сумками - Мародери з РФ поцупили в українського футболіста цінні спортивні атрибути
    Мародери у формі армії Росії виносили добро сумками
    фото з відкритих джерел

    Росіяни «навели свій лад» у будинку ексдинамівця під Києвом

    Титулований ексфутболіст «Динамо» та збірної України Юрій Дмитрулін, який грав із командою Валерія Лобановського у півфіналі Ліги чемпіонів, розповів, як російські окупанти під час вторгнення погосподарювали у його будинку під Києвом.

    Мародери у формі армії Росії виносили добро сумками. Особливо 47-річному тренеру дитячо-юнацької школи ФК «Динамо» прикро, що непрохані гості вкрали футболки зірок світового футболу, з якими динамівець обмінювався після матчів Ліги чемпіонів.

    «Камера працювала час від часу: встигла підзарядитися від сонця – включилася, – розповів Юрій Дмитрулін, чотирьох сусідів якого вбили окупанти, в інтерв'ю YouTube-каналу SportArena. – На записах було видно, що троє людей виходять через хвіртку, несуть торби. Швидше за все, це були мародери зі славної російської армії, другої у світі. Було видно, що вони у солдатській російській формі. У будинку не залишилося жодної ковдри. Електроніку не чіпали. Єдине у Микити (син футболіста — спортивний журналіст. — ред.) витягли з комп'ютера усю начинку, залишили лише блок живлення. Забрали пару медалей, які одержав на державному рівні.

    Немає футболок Рівалдо, Тюрама та Вороніна. На ліжках – сліди, купа їжі, пайки… Свої шеврони лишили. За вкрадені футболки прикро. З Рівалдо я обмінявся футболками у Барселоні, коли виграли – 4:0. Ситуація сталася для нього образливою, для мене смішною. За рахунку 3:0 або 4:0 на нашу користь вони атакували, не вийшло: чи удар заблокували, чи підштовхнули його. Він сів на полі, тримається за голову. Підійшов до нього, простяг руку, пропонуючи допомогу, щоб підвестися. Він відмахнувся. Ну, відмахнувся й ок, я посміхнувся. Проте після гри підійшов помінятися футболками – без проблем. А за рік він виграв «Золотий м'яч». Тож подвійно прикро, що футболка це зникла», – повідомив Дмитрулін.

    Нагадаємо, рашисти розбомбили головний стадіон Миколаєва (фото, відео).

    Раніше український футболіст Андрій Шевченко показав, як виглядає футбольна база на Харківщині після ракетного обстрілу з боку Росії.

    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Україна журналіст стадіон окупація Юрій Дмитрулін #stoprussia
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    Мародери з РФ поцупили в українського футболіста цінні спортивні атрибути