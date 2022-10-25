Заступником голови НБУ призначений експрацівник Офісу президента

Голова Національного банку має шістьох заступників

Заступником голови Національного банку України призначений Дмитро Олійник. Він обійняв вакантну посаду із 25 жовтня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Напередодні Рада Національного банку України призначила його на посаду заступника голови за поданням голови НБУ Андрія Пишного.

Дмитро Олійник працює у фінансовій системі України з 2005 року. Розпочав з посади фахівця відділення «Укрсиббанку». Після цього упродовж 2007-2013 років працював у українських та міжнародних банках.

У 2013 році розпочав роботу в міжнародній компанії PricewaterhouseCoopers, надаючи консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної та Східної Європи, та державним установам України.

Із 2017 року працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів «Ощадбанку», згодом – директором генерального департаменту з управління ризиками.

У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.

З травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором Директорату з питань економічної політики Офісу президента України.

У 2007 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика», у 2011 році – аспірантуру цього університету. З 2020 року навчається в аспірантурі Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління».

Голова Національного банку має шістьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням голови Національного банку.

Верховна рада 7 жовтня призначила нового очільника Національного банку України. Посаду зайняв ексглава «Ощадбанку» Андрій Пишний. Попередній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку за станом здоров'я після того, як йому оголосили підозру за діяльність на посаді голови іншого державного банку «Укргазбанку».